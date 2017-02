Ne čakajmo na potres, pripravimo se vnaprej!

Potres je ena izmed najbolj nevarnih naravnih nesreč. Ne moremo ga napovedati, prav tako ga ne moremo preprečiti. Lahko pa se nanj vnaprej pripravimo, skupaj z našo družino – tudi najmlajšimi otroci. Tovrstno preventivno delovanje je priporočljivo, saj se tudi Slovenija nahaja v aktivnem potresnem območju. Ne čakajmo na potres, pripravimo se vnaprej!

Najboljšo zaščito nam daje stavba, ki je bila zgrajena po načelih potresno varne in odporne gradnje (v Sloveniji po letu 1964). Že pred potresom se poučimo o tem, kaj potres je, kako nastane in kaj vse lahko povzroči. Izrazito pomembno je, da se naučimo, kako ukrepati med njim ter kaj je treba storiti po njem. O tem se pogovorimo tudi z našimi najmlajšimi. Skupaj z njimi določimo varna mesta v našem domu ter pripravimo načrt evakuacije in zbirno mesto na prostem. Veliko nevarnost v primeru potresa predstavljajo veliki in težji predmeti, ki so postavljeni više na policah, ter predmeti, ki lahko padejo s sten ali stropov. Poskrbimo, da bo teh čim manj. Pri roki oziroma na dostopnem mestu je vedno priporočljivo imeti nujno opremo, kot so žepna svetilka, baterijski radijski sprejemnik in prva pomoč. Na zalogi moramo imeti tudi konzervirano in suho hrano ter vodo.

Še več koristnih in podrobnejših nasvetov, kako pravilno ravnati ob potresu in se tako ustrezno zaščititi, najdete na povezavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.