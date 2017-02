Burger bombetke lahko te dni brez težav dobite v marsikateri trgovini, lahko pa jih enostavno in brez posebnega kompliciranja pripravite tudi doma.

Z vami delim recept za resnično enostavne burger bombetke, postopek priprave pa si lahko ogledate tudi v spodnjem video posnetku:

Te burger bombetke so dišeče, ravno prav kompaktne in zdržijo tudi več dni. Razmerje mok lahko prilagodite glede na želje – lahko uporabite le belo pšenično moko, lahko kombinirate belo ali polnozrnato, lahko pa uporabite tudi le polnozrnato pirino moko. Skupaj naj je bo 415 g, potem pa pazite le na količino tekočine, ki jo uporabite pri gnetenju. Tip moke namreč zahteva več ali manj tekočine. Tekočino zato dodajajte postopoma, da dobite elastično testo. Lahko vam kdaj ostane kar polovica kvasove vode – pazite le na to, da najprej vlijete kvasovo penico, ki se naredi, potem pa postopoma še tekočino.

Sestavine (za 8 manjših ali 4 večje bombetke):

2 dcl tople vode

50 g masla (razdelite na 30 in 20 g)

2 manjši jajci

115 g polnozrnate pšenične moke

300 g bele pšenične moke

50 g sladkorja

1 žlička soli

1 vrečka suhega kvasa

1 žlica sezama

V skodelico s toplo vodo stresite sladkor in kvas v prahu. Dobro premešajte in pokrijte za 10 minut, da kvas reagira.

Medtem v veliko skledo presejte obe vrsti moke in dodajte sol. V posodo ubijte eno jajce, drugo jajce pa ločite na rumenjak in beljak. Rumenjak dodajte k moki, beljak pa prihranite za kasneje.

30 g masla stopite in dodajte k moki. V posodo z moko dodajte vzhajani kvas – peno in polovico tople kvasove vode in začnite gnesti – vodo dodajajte postopoma glede na to, koliko vode bo moka popila. Najprej vlijte le kvasovo penico in malo vode in premešajte.

Potem pa postopoma dodajajte toliko tekočine, da dobite lepo elastično testo. Testo pripravite v mešalniku in/ali na roke.

Dobro pregneteno testo dajte v rahlo pomokano stekleno skledo, to pa pokrijte s prozorno folijo in potem še s čisto kuhinjsko brisačo, skledo pa potem zavijte še v deko ali dodatno brisačo, da na toplem vzhaja. Skledo lahko pozimi postavite tudi k toplemu radiatorju, poleti pa na sonce. Testo pustite vzhajati vsaj eno uro.

Po eni uri vzhajanja – testo naj vzhaja na dvojni volumen – testo nežno pritisnite, da iz njega iztisnete zrak. Prenesite ga na čisto in pomokano delovno površino in oblikujte v obliko hloda. Tega razdelite na štiri velike ali 8 manjših delov te pa oblikujte v okrogle bombetke. Prenesite jih na pekač, obložen s papirjem za peko in pokrijte ter pustite vzhajati še 1 uro.

Vzhajanje bombetk lahko pospešite tako, da jih za 10 minut postavite v pečico, ogreto na 50°C. Vzhajajo naj še na približno enkraten volumen.

Ko bombetke vzhajajo na dvojno velikost, jih premažite z razžvrkljanim beljakom in potresite s sezamom.

Pečite jih približno 15 minut v pečici, ogreti na 190°C. Ko so pečene – pečene so, ko se vrh bombetk obarva in ko votlo zadoni, ko potrkate po dnu bombetk – jih vzemite iz pečice, jih prenesite na rešetko in premažite s preostalim stopljenim maslom. Pustite, da se ohladijo ali pa jih razrežite na pol, po želji popecite in takoj obložite z nadevom.

Pa dober tek!

