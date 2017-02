V mnogih primerih je kombiniranje različnih kuhinjskih stolov proračunu prijazna možnost, saj lahko uporabimo zastarele ali posamezne kose, ki jih imamo v stanovanju ali smo jih pospravili v klet. Mešanje barv, slogov, tekstur itd. z rdečo nitjo, ki jih povezuje, nam ponuja neskončne možnosti sestavljanja povsem »novega« seta, pri čemer naj vam pomagamo z naslednjimi nasveti.

Različni modeli v enaki barvi

Enak model stola v različnih barvah je najlažji način, da dosežemo mešani videz. Ker so oblika, material in slog stolov enaki, se lahko poigramo z barvno paleto. Poceni možnost je tudi, da najdemo različne stole, ki so nam všeč, in jih vse pobarvamo v enako barvo – katero koli, ki pristaja v prostor, tako da ustvarimo enoten videz. Če ste pri kombiniranju nekoliko zadržani, izberite dva drugačna stola, ki sta lahko skladna ali povsem različna od drugih, in ju postavite na oba konca mize. To je odlična možnost, da izkoristimo razprodajo posameznih modelov ali stolov, ki ne tvorijo več celovitega seta.