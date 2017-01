Preiskava mariborskega družinskega nasilja, ki se je v soboto sprevrglo v tragedijo, je pokazala, da naj bi 87-letni Ivan Grobin svojo zunajzakonsko partnerico umoril zaradi denarja. »Tragedija se je zgodila zaradi nesoglasij, ki so bila med žrtvijo in osumljenim že nekaj let. Povod je bil finančne narave, saj naj bi žrtev pred leti prodala nepremičnino, osumljeni pa je menil, da denar iz prodaje potem ni bil pravilno razporejen,« je pojasnil vodja mariborskih kriminalistov Robert Munda.

Po drugem strelu padel v nezavest V soboto naj bi se 70-letna Ana Rambaher in Grobin v mariborskem stanovanju, kjer sta živela, ponovno sprla, saj naj bi Rambaherjeva svojemu partnerju postavila nekaj pogojev, pod katerimi je pripravljena vztrajati v zvezi. To je Grobina očitno tako razjezilo, da je partnerico, ko je že ležala v postelji, iz neposredne bližine ustrelil s pištolo. Za orožje ni imel dovoljenja, pištolo pa naj bi posedoval že dlje časa. Ko ji je zadal usodni strel, je Grobin pištolo usmeril še proti sebi, vendar strel ni bil smrtonosen. Kljub temu naj bi Grobin tedaj padel v nezavest, iz nezavestnega stanja pa se je prebudil šele v nedeljo dopoldne, ko je na pomoč poklical reševalce. Ti so na kraju krvavega obračuna opazili, da hudo ranjena upokojenka še kaže znake življenja, in so jo zato začeli oživljati. Žal so bili neuspešni in 70-letnica je v nedeljo dopoldne umrla zaradi poškodb. Grobinove poškodbe niso bile tako hude in reševalci so ga odpeljali v mariborski klinični center na zdravljenje. Po besedah Munde je osumljenec še vedno na zdravljenju, ni pa v smrtni nevarnosti. Danes so ga policisti tudi kazensko ovadili, zaradi njegovega zdravstvenega stanja pa ga (še) niso pridržali.