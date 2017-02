Toda kakšen slog izbrati? Se boste dela lotili sami ali boste raje najeli mojstra? To je odvisno od tega, kakšen je strop zdaj – in od vašega potrpljenja. Če imate slučajno zrnat strop, kakršen je bil moderen pred desetletji, ga je treba odstraniti, to pa zahteva ure in ure strganja. Če vam je to odveč, raje najemite izvajalca, ki bo za vas odpravil to delo. In da, nedvomno gre za umazano delo z veliko količino prahu. Kadar pa je strop gladek, ste na konju. Izberite samo slog, ki poveže prenovljeni strop s celovito podobo prostora, in upoštevajte dimenzije slednjega, da z dekorativno prenovo ne deluje majhen.

Tapete zgoraj Tapete niso več samo za oblaganje sten. Vzorčaste, s kovinskim odsevom ali zgolj v vašem najljubšem barvnem odtenku dodajo stropu teksturo in globino. Se bojite, da jih na strop ne boste mogli zlahka prilepiti? Brez skrbi, izberite samolepilne tapete, ki jih prilepite hitro in preprosto.

Naj bo sijajen Imate radi sijaj dekorativnih svečk, ki odsevajo v ogledalu? Takšen videz in občutek dosežete na stropu s kovinsko barvo ali tapetami s kovinskim sijajem. Še posebno lepo deluje v jedilnem prostoru, ko odseva svetlobo romantičnih sveč na jedilni mizi.

Barvni poudarek Še vedno so modni barvno ali s teksturo materialov poudarjeni posamezni zidovi v interjerju, toda tak poudarek se je zdaj preselil navzgor. Nekaj barve na stropu lahko poživi ves prostor, vendar izberite svetle odtenke, da ga ne obtežite. Kadar želite strop povezati z živahno barvno poudarjeno steno, raje pobarvajte z isto barvo samo pas stropa.

Kositrne plošče Kositrne stropne plošče dodajo teksturo in so videti odlično v zgodovinskih domovih, kuhinjah in pokritih terasah, vendar so precej drage. Tu je cenejša rešitev: v centrih, ki prodajajo gradbeni material, najdete plastične različice teh plošč, ki delujejo enako lepo kot prave, so pa mnogo cenejše in jih lažje pritrdimo.

Vtis višine Si želite, da bi bil strop videti višji? Vsako stanovanje se pač ne ponaša z zelo visokimi stropi, ki si jih želimo. Preprosto pleskarsko opravilo poskrbi, da občutite, kot da bi bili. Ko želite ustvariti vtis višine, prebarvajte strop v snežno belo barvo, stene pa naj bodo temnejše.

Reciklirani les V notranjem dizajnu vidimo reciklirani les praktično povsod, toda ne pozabite na strop. Z njim ustvarimo različen videz: rustikalni, industrijski, kmečki …, in še po denarnici nas ne bo udaril. Uporabite lahko les, ki ni primeren za talno oblogo, in vam ga za robusten, vendar klasičen videz ni treba niti prebarvati.