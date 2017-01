Po nedeljskem napadu na mošejo v Quebecu, v katerem je umrlo šest ljudi, več pa jih je bilo hudo ranjenih, je policija pridržala dve osebi. Ko se je razvedelo, da je ena od oseb moški maroškega porekla, so se po spletu in nekaterih medijih hitro razširili islamofobni komentarji, ki so govorili o »obračunavanju« med muslimani. Dogodek je bil namreč močno zaznamovan tudi s kontroverznim odlokom ameriškega predsednika Trumpa o prepovedi vstopa državljanov sedmih muslimanskih držav v ZDA.

Kanadska policija je medtem razjasnila, da pridržani moški maroškega porekla ni več osumljenec za napad, temveč je obravnavan zgolj še kot očividec tragičnega napada, ki so ga kanadske oblasti že v noči na ponedeljek razglasile za teroristično dejanje.

Glavni osumljenec za napad je tako drugi pridržani moški. Gre za 27-letnega francosko-kanadskega študenta Alexandra Bissonnetta, ki je na od mošeje le tri kilometre oddaljeni univerzi Laval študiral politično znanost in antropologijo, goji pa skrajnodesničarska prepričanja. Po poročanju medijev je Bissonnett podpornik skrajno desničarske francoske političarke in kandidatke za predsednico Francije Marine Le Pen.