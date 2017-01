Nizke zimske temperature razkrivajo globino problema. Stanje v nekaterih slovenskih gospodinjstvih je grozno. »Našli smo stanovanje, v katerem so manjkali deli oken, da je pihalo na vse strani. Če si se dotaknil stikala, te je lahko stresla elektrika, saj so elektroinštalacije štrlele iz stene. V stanovanju je bilo 14 stopinj, plesni pa kolikor hočeš,« Tomislav Tkalec iz društva Focus opisuje razmere.

Nekateri prvič videli take razmere

Ogrevanje, elektrika in drugi stroški za energijo vse bolj bremenijo slovenska gospodinjstva, saj po pojasnilih Teje Rutar z republiškega statističnega urada večina zanje odrine vse večji del svojega dohodka. Največ socialno najšibkejši: najrevnejših 20 odstotkov prebivalstva za energetske potrebe v povprečju nameni že skoraj petino svojega dohodka (18 odstotkov). Že vsak četrti Slovenec pa je reven in živi pod pragom revščine, je na nedavni konferenci o energetski revščini priznal vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo Jože Dimnik. »Najtežje plačujejo enočlanska gospodinjstva in najemniki,« ga je dopolnila Rutarjeva.

Ko posameznik ne zmore več plačevati svojih položnic za energijo oziroma si ne more privoščiti primerno toplega stanovanja, nastopi tako imenovana energetska revščina. »Enotne definicije na ravni EU nimamo, večinoma pa uporabljamo britansko opredelitev, da je energetsko revno tisto gospodinjstvo, ki za svoje osnovne energetske potrebe porabi več kot deset odstotkov svojih prihodkov,« pojasnjuje Tkalec. Ker se ponekod v novih članicah EU z energetsko revščino sooča tudi več kot 30 odstotkov prebivalstva, problem pa kljub temu po vsej Evropi ostaja prezrt, je društvo s pomočjo evropskega denarja in skupaj s partnerji iz Hrvaške, Makedonije in Bolgarije zagnalo projekt Reach. V Sloveniji, natančneje v Zasavju in Pomurju, so dijaki tehničnih in poklicnih šol v njegovem okviru obiskali več kot 400 gospodinjstev.

»Nekateri dijaki so prvič videli, kako živijo v določenih gospodinjstvih, v popolnoma neustreznih življenjskih pogojih. Zanje je bila to dobra izkušnja razvijanja socialnega čuta, hkrati pa so vadili komuniciranje s strankami, kar bodo v prihodnosti potrebovali za opravljanje svojega poklica,« pripoveduje Tkalec. »Seveda so dobili tudi praktično in teoretično znanje s področja varčevanja z energijo in učinkovite rabe energije.«