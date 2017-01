Nikoli si nisem mislil, da bom pri 18 letih tu, kjer sem. V letošnji sezoni sem v igri naredil velik korak naprej. Počutim se, kot da sanjam.

Lahko si predstavljate, da mi ni bilo lahko. Živel sem v internatu Reala Madrid z drugimi vrstniki, torej ob meni ni bilo družine. Po drugi strani pa je bila izkušnja izredno zanimiva in me je okrepila. Ko se ozrem nazaj, lahko rečem, da se je vse skupaj izplačalo.

Ne bi šel v podrobnosti, a jasno je, da smo se morali držati določenih pravil. Ne glede na to pa smo se s soigralci zabavali in dejansko smo se še najmanj pogovarjali o košarki. Prej o vsem drugem.

Po pravici povedano pritiska sploh ne občutim. Ko stopim na parket, sem osredotočen samo na to, da dam vse od sebe. To mi je najpomembnejše, o drugih stvareh pa niti ne razmišljam.

Res je, zadnji dve poletji sem bil v ZDA. Mike Penberthy je eden najboljših trenerjev za met na svetu in prav to sem iskal, saj sem moral v tem elementu košarkarske igre najbolj napredovati in tudi izpopolniti tehniko. O Penberthyju lahko rečem samo vse najboljše, saj mi je izredno pomagal.

O tem nikoli nisem posebej razmišljal. S psihologom nisem delal. Morda bi res lahko rekel, da imam to v sebi. Toda tu je tudi osredotočenost, ki mora biti na tekmi stoodstotna. Zaenkrat mi gre res vse kot po maslu in zaradi tega sem resnično vesel.

Zagotovo. Nobenega dvoma ni, da bom nastopil na evropskem prvenstvu. Na to bi lahko vplivala le kakšna poškodba. Zelo se že veselim, da se bom pridružil soigralcem v slovenski reprezentanci.

Ne. Vedno sem si želel nastopati le za Slovenijo. Slovenija je moja dežela, zato ni bilo nikoli nobene možnosti, da bi igral za kakšno drugo reprezentanco.

Vsekakor nas ne čaka lahko delo, saj imajo nasprotniki v svojih vrstah nekaj odličnih posameznikov. Ne glede na vse bomo vsak obračun krenili na zmago in upam, da s Slovenijo že na mojem prvem velikem reprezentančnem tekmovanju osvojimo kolajno.

Vem, da me ljubitelji košarke in športa v Sloveniji podrobno spremljajo in to mi veliko pomeni. Podpora je pri vsakem športniku pomembna. To ti še dodatno okrepi samozavest in da zagon za delo.