Če so bili košarkarji Olimpije v zadnjem obdobju v pozitivni seriji, saj so na šestih od osmih tekem v ligi ABA dosegli zmago, so si v nedeljo zvečer v Stožicah privoščili velik spodrsljaj. Od Ljubljančanov, ki so vseh 40 minut povsem pozabili na obrambo, je bil v 20. krogu boljši Karpoš, ki jim je nasul kar 97 točk.

Da je bilo vse skupaj še slabše, se je v zadnji minuti poškodoval eden od motorjev ekipe Brandon Jefferson, ki si je po prodoru huje zvil gleženj. A na srečo zmajev si 25-letni Američan ob tem ni poškodoval vezi, kar pomeni, da ga v prihodnjih dneh čakajo počitek in intenzivne terapije. Po prvih podatkih naj bi bil z igrišč odsoten okoli 10 do 14 dni.

Trener Gašper Okorn bo imel tako v tem času še nekoliko skrajšano rotacijo, kar pa mu ne povzroča večjih skrbi. Bolj ga je v slabo voljo spravila obramba njegovih košarkarjev, ki je proti Karpošu zares puščala na vse strani. Če bi Ljubljančani v tej košarkarski prvini prikazali zgolj solidno predstavo, bi z 92 doseženimi točkami, od tega jih je 30 prispeval odlični Devin Oliver, tekmo zagotovo dobili.

»Da pred domačimi navijači dosežeš 92 točk in izgubiš, je norost. Partizan in Cibono smo zadržali na 68 točkah, tokrat pa povsem odpovedali. S tem zmag proti prej omenjenima moštvoma nismo potrdili. Po pravici povedano si tokrat uspeha niti nismo zaslužili. Kako smo brez odgovornosti v smeti vrgli prednost štirih točk dobro minuto pred koncem, je tudi zgodba zase. Razočarani smo, ampak sveta ni konec zaradi tega poraza. Je pa velika škoda, da ne znamo izkoristiti položaja. Zelo podobna zgodba kot proti Igokei, ko je bilo treba žebelj samo še zabiti do konca, pa tega nismo znali storiti,« je po tekmi z mrkim obrazom povedal trener Olimpije Gašper Okorn.