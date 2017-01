V Ljubljani so začeli odštevati dneve do začetka evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu, ki bo januarja prihodnje leto eden največjih športnih dogodkov pri nas. Sloveniji so pred dvema letoma v konkurenci Romunije in Makedonije zaupali organizacijo turnirja, na katerem si bo domača reprezentanca prizadevala doseči največji uspeh v zgodovini. Slovenija je na prvenstvih stare celine doslej sodelovala štirikrat. Najodmevnejši dosežek ji je uspel leta 2014, ko se je v Belgiji uvrstila v četrtfinale, lani v Srbiji pa je izpadla v skupinskem delu.

Zahteven preizkus tudi za NZS Na ljubljanskem turnirju od 30. januarja do 12. februarja 2018 bo sodelovala dvanajsterica moštev. Udeležbo na tekmovanju ima zaradi organizacije neposredno zagotovljeno le Slovenija, druge države si bodo morale vizume pridobiti v kvalifikacijah. V organizacijskem smislu je doslej najbolj navdušilo lansko prvenstvo v Beogradu, na katerem je imel pomembno vlogo ambasadorja nekdanji nogometni zvezdnik Dejan Stanković, ki je včeraj v dvorani Stožice tudi simbolično predal ključe organizacije slovenski nogometni zvezi. »Prepričan sem, da bo turnir izpeljan uspešno in v skladu s temeljnimi načeli Uefe, kot sta poštenost in spoštovanje,« je ob robu slavnostne prireditve sporočil predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu bo prav gotovo največji organizacijski zalogaj za Nogometno zvezo Slovenije in njenega novega predsednika Radenka Mijatovića, ki je že napovedal, da bo NZS poskušala pripraviti največji spektakel doslej. Nogometna zveza bo pred velikim izzivom, kako napolniti največjo dvorano v državi, saj je bilo lani v beograjski areni vsak dan okoli 11.000 obiskovalcev. Ambicije slovenske vrste bodo na domačem turnirju kajpada visoke. Ljubljanski župan Zoran Janković je reprezentanci sporočil, da bo v središču mesta po včerajšnjem rokometnem sprejemu organiziral tudi zabavo za nogometaše, če bodo osvojili medaljo: »Ni pomembno, kakšne barve bo odličje. Zame boste zmagovalci,« je rekel Janković. Vlogo ambasadorjev prvenstva sta sprejela nekdanji član zlate nogometne generacije Milenko Ačimović in sploh prvi profesionalni igralec dvoranskega nogometa pri nas Milivoje Simeunović. Ačimović je poudaril, da so vsi največji zvezdniki prve korake v nogometu naredili na manjših igriščih med bloki, zato bi evropsko prvenstvo lahko pripomoglo k večji priljubljenosti te panoge. Rokave je že zavihal selektor slovenske reprezentance Andrej Dobovičnik, ki to funkcijo opravlja že od leta 2005. »Ko sem prevzel vodenje moštva, si nisem mislil, da bom izbrano vrsto vodil tudi na domačem turnirju. Prvenstva se veselimo, prav tako pa se zavedamo odgovornosti. Fantje bodo zagotovo dobro pripravljeni,« je misli strnil Andrej Dobovičnik. Visoka pričakovanja ima tudi kapetan reprezentance Igor Osredkar, ki je prepričan, da bo domače prvenstvo nekaj posebnega. »Želim si, da bi bila dvorana v Stožicah polna. Z navijači nam lahko uspe marsikaj. Vsakomur smo lahko trn v peti,« je povedal Igor Osredkar.