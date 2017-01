Skorajda pravljično ponudbo je Aerodrom Maribor poslal ministrstvu za infrastrukturo. Družba, ki je decembra lani pristala v rokah kitajsko-nizozemsko-mariborske poslovne hobotnice, napoveduje za kar 139 milijonov evrov naložb v prihodnjih petih letih.

Poleg tega so se v Aerodromu Maribor še zavezali, da bodo na letališču Edvarda Rusjana leta 2021 prepeljali kar 1,54 milijona potnikov, kar je več, kot jih zdaj potuje prek letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (1,4 milijona).

Po tovoru bi večkrat prekašali Brnik

Poleg tega naj bi Aerodrom Maribor leta 2021 transportiral 82.000 ton tovornega prometa, kar je skoraj 4,5-krat več tovora kot na Brniku. Ob vsem tem naj bi Aerodrom Maribor državi nakazoval še 95.000 evrov mesečne najemnine.

Napovedane številke so malodane neverjetne, če upoštevamo, da je to podjetje leta 2015 ustvarilo komaj 1,3 milijona evrov prihodkov in imelo 280.000 evrov izgube, v prvem lanskem devetmesečju pa naštelo samo 7761 potnikov.

Ali v upravi Aerodroma Maribor resno mislijo, da bodo v komaj petih letih dosegli ali celo presegli zdaj vodilna letališča v regiji? »Ali so napovedi realne ali nerealne, ne morem ocenjevati,« nam je odvrnil direktor Ladimir Brolih. »Vse je odvisno od našega lastnika. Mi zgolj sledimo njegovim interesom. On ima takšne načrte in so v širšem kontekstu – ter glede na meni dostopna ozadja – smiselno postavljeni.«

Ne glede na to, da je mariborska ponudba tako ambiciozna, da že deluje komično, jo bo ministrstvo skoraj zagotovo sprejelo in bo z Aerodromom Maribor podpisalo pogodbo za dolgoročni 20-letni najem infrastrukture letališča Edvarda Rusjana. Konkurenčne ponudbe namreč niso prejeli. Komisija pod predsedovanjem Jožeta Thalerja bo odločitev sprejela v 15 dneh.

Na ministrstvu za infrastrukturo so namesto druge ponudbe prejeli protest ameriškega podjetja WAB International, ki se je po poročanju časnika Večer že zanimalo za odkup Aerodroma Maribor od Delavske hranilnice, zdaj pa je bilo zainteresirano za najem letališča Edvarda Rusjana. Vendar se nazadnje ni prijavilo na razpis. V pismu, ki so ga poslali tudi predsedniku vlade Miru Cerarju, so odkrito podvomili o poštenosti razpisa in mu očitali, da je prirejen za podjetje Aerodrom Maribor. Dokaz prirejenosti naj bi bil navsezadnje tudi ta, da je bila ta družba edina, ki je pokazala resno zanimanje za najem državne infrastrukture v Orehovi vasi pri Mariboru.