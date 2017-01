Nova prometna pravila so včeraj dodobra zapletla življenje prebivalcev kranjskega mestnega središča. Če se je družina, ki stanuje v središču mesta, v nedeljo domov pripeljala z vzhodne strani in vstopila z dovolilnico prek potopnih količkov pri mostu čez Kokro, je včeraj iz središča mesta lahko odpeljala le na istem mestu, četudi je denimo vrtec, ki ga obiskujejo otroci, precej bližje izstopu na drugi strani mesta, v bližini blagovnice Globus. To je pomenilo, da je bila njihova pot v vrtec precej daljša, saj so se morali peljati okoli mestnega središča.

»Režim, ki ga je mestna oblast župana Boštjana Trilarja danes uveljavila, je nasilje nad prebivalci krajevne skupnosti Center. Preprosto zato, ker so nas o njem z zloženkami obvestili le nekaj dni prej in tako krajevna skupnost o tem dejansko ni soodločala, kar je kršitev statuta občine. Povrhu pa občani zdaj za osnovna opravila lahko prevozijo več, onesnažujejo zrak in otežujejo promet. Različni uporabniki (npr. dobavitelji kurilnega olja) so zaradi novosti v enosmernih ulicah soočeni s prometnimi kršitvami ali pa se morajo po mestnem središču voziti naokoli, da pridejo iz mesta tam, kjer so vstopili,« je prepričan predsednik sveta krajevne skupnosti Center Aleksander Pavšlar, ki je županu že poslal odprto pismo o problemih. »Če ne bo umaknil tega ukrepa, bomo prisiljeni zaostriti naš protest,« so odločni v krajevni skupnosti Center.

Kranjska občina si sicer na različne načine prizadeva za izboljšanje razmer v prometu in pomladi bo zaživelo izposojanje koles, pa tudi ponudba prevozov z električnim vozilom po mestu. Po besedah župana Trilarja včeraj vzpostavljeni režim pomeni manj avtomobilov, hrupa in onesnaževanja v središču mesta.

Ena od podlag za spremembe so bile predvsem zlorabe dosedanjega prometnega režima. Ker je pol ure zadrževanja z vozilom v mestnem jedru brezplačnih, so se mnogi vozniki prometnim konicam izognili tako, da so za pot z enega konca mesta na drugega izbrali kar vožnjo skozi pešcem namenjeno mestno jedro. Po občinski oceni je bilo v mestu kar 30.000 vozil na leto, ki so tako ali drugače obšla prejšnji sistem nadzora.

Prav tako naj bi v mesto vstopilo vsak dan 80 vozil več, kot jih je po evidenci vstopnih lističev Kranj zapustilo. Razlog za tako razliko naj bi bil v tem, da so jim prebivalci mestnega jedra izstop omogočali s svojimi dovolilnicami in tako omogočili neplačano parkiranje. Od zdaj naprej pa bo nadzor tudi v tem, da registracija vstopa z eno od kartic, ki jih imajo stanovalci, pomeni tudi obvezen izstop.

Neživljenjske rešitve, ker ne poznajo stanja Aleksander Pavšlar je prepričan, da mestna oblast s temi ukrepi dodatno razburja prebivalce središča mesta, ki opozarjajo na to, da mestno jedro v resnici ugaša. Pri tem tudi ugovarjajo ocenam mestnih oblasti o domnevnem »razcvetu turizma« v mestu. »Šteti nočitve Korejcev, ki pridejo za nekaj ur prespat v naš hotel, kot turistični preporod, je eno – dejansko stanje pa drugo. Ugaša ena najstarejših trgovin v mestu, pomoč pri najemninah iz proračuna pa podobe praznega Kranja ne bo spremenila,« pravijo. Ker so pri brzdanju prometa na voljo evropska sredstva, se teh procesov lotevajo v marsikateri občini po Sloveniji. V Kranju so pripravili razprave in tematske delavnice. Septembra so o tem spregovorili tudi občani in podjetniki v mestnem jedru in predstavnikom občine nanizali kup nepotrebnih birokratskih ukrepov, ki so jih do zdaj zagrešile različne mestne oblasti. Zlasti pa so se uprli neprestanim omejitvam, ki naj bi jih prizadele in jih v primerjavi z drugimi občani Kranja postavile v slabši položaj. Pri tem je bilo posebej izpostavljeno stališče, da se reševanja problemov od nekdaj lotevajo ljudje, ki ne živijo v mestu, in študije ter rešitve prispevajo tisti, ki dejanskega stanja ne poznajo.