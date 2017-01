V Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) so že pred časom napovedali, da bodo konec tega meseca začeli čistiti nekdanjo tovarno Inde v Kopru in med drugim tudi odstranjevati azbest. Toda manjši del tovarne je že več kot dve leti avtonomni prostor za primorske aktiviste, ki so se samoorganizirali in začeli različne dejavnosti. Čeprav so čiščenje začeli dan pred napovedanim rokom, nameravajo ti aktivisti ostati v tovarni in nadaljevati svoje dejavnosti. Spremenilo se je le to, da imajo zdaj na obrazih zaščitne maske in da uporabljajo drug vhod. Kot nam je povedala ena od uporabnic tovarne, so člane skupnosti zjutraj presenetili delavci z enim večjim in še enim manjšim bagrom, dogajanje pa je spremljala tudi policija, tako uniformirana kot v civilu.

Želijo si dialog z DUTB Uporabniki tovarne Inde pravijo, da uradnega obvestila o tem, da morajo zapustiti prostore, niso dobili. Nekateri uporabniki so videli le plakate, ki so pozivali, naj izpraznijo prostore. »Na teh plakatih pa ni bilo nobenega žiga,« je dejal eden od njih, ki želi ostati neimenovan, in dodal, da so želeli večkrat vzpostaviti dialog z DUTB, a nikoli ni bilo odziva. Pravi, da uporabniki že dolgo opozarjajo na to, da je treba odstraniti azbest. »Da je tovarna potrebna čiščenja, že ves čas poudarjamo. A ne na delu, ki ga uporabljamo mi, tam azbesta ni. Ta prostor smo očistili že sami in investirali tudi nekaj denarja, med drugim smo popravili streho,« je dodal uporabnik tovarne Inde in dodal, da uporabljajo le 500 kvadratnih metrov, medtem ko je celotno območje veliko okoli 13.000 kvadratnih metrov. Kljub pozivom, naj izpraznijo prostore, za zdaj ljudje ostajajo v tovarni. »Kako bomo ravnali v prihodnje, pa še ne vem. Vsekakor bomo poskušali doseči dogovor z novim lastnikom,« je povedal omenjeni aktivist. Podoben primer se je lani poleti dogodil v Rogu v Ljubljani. Takrat je sedem uporabnikov tovarne Rog mestno občino tožilo zaradi motenja posesti. Primer je še vedno na sodišču, medtem pa velja začasna odredba, zato lahko uporabniki tovarne Rog nadaljujejo udejstvovanje. Možno je, da bodo uporabniki tovarne Inde ravnali podobno, če jih bodo poskušali s silo vreči z območja, a se o tem še niso odločili.