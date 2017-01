Razstavljeni bodo zgodnji mediteranski motivi, ki so slikarja navdihovali od Dalmacije do Benetk in njegovo ustvarjalno pot vodili v pomembno obdobje konjičkov. V tokratnem izboru bo večji poudarek na razvoju sienskega grafičnega cikla, vodilni poudarki pa ostajajo na znamenitem ciklu Nismo poslednji, starostnih avtoportretih in beneških krajinah in vedutah, poročajo iz galerije.

Od odprtja do 12. februarja bodo razstavo pospremili Mušičevi dnevi, katerih program med drugim ponuja predavanje o Mušiču in Parizu, ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, 5. in 8. februarja pa tudi prost vstop na omenjeno stalno razstavo. šum