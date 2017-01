Skoraj sto restavracij, kavarn in slaščičarn v prestolnici in osrednjeslovenski regiji ter dvesto trgovin v mestnem jedru Ljubljane se je letos potegovalo za znak ljubljanske kakovosti. Priznanje gostincem in trgovcem že šestnajst let na vsaki dve leti podeljuje javni zavod Turizem Ljubljana.

Letos ga bodo podelili tridesetim restavracijam z območja ljubljanske mestne občine in trem restavracijam iz preostalih občin v regiji, z znakom ljubljanske kakovosti 2017 pa se bo odslej lahko pohvalilo tudi 41 trgovin v mestnem središču. Zmagovalce bodo razglasili v četrtek.

Projekt Ljubljanska kakovost je razdeljen na dva dela, in sicer na ocenjevanje gostinskih lokalov in na ocenjevanje trgovin. »V ocenjevanje gostinske turistične ponudbe so vključene restavracije, kavarne in slaščičarne, strokovna komisija pa je pozorna predvsem na kakovost ponudbe in storitev, urejenost lokalov in na razmerje med kakovostjo in ceno,« so pojasnili v Turizmu Ljubljana.

V zavodu ob tem z zadovoljstvom opažajo, da gostinci kakovost ponudbe iz leta v leto dvigujejo. Če so leta 2014 vsaj 90 točk (od 100 možnih) prejele tri ljubljanske restavracije (Strelec, JB in Maxim), je restavracij s tako zajetnim izkupičkom točk letos že pet. Več kot 80 točk je v letu 2014 prejelo skupno deset restavracij, letos 23, medtem ko je vsaj 75 točk, ki jih morajo restavracije doseči, da na tekmovanju osvojijo priznanje kakovosti, letos doseglo 33 restavracij. To je ena več kot leta 2014.