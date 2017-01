Opozicijski mestni svetniki so včeraj pri potrjevanju članov sveta javnega zavoda Festival Ljubljana opozorili na sporna dejanja predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podžupana Aleš Čerina. Komisija je na seji decembra v svet zavoda Festival Ljubljana poleg nekdanje podžupanje Jadranke Dakić ter svetnikov Liste Zorana Jankovića Iztoka Kordiša in Francke Trobec za nadzornika predlagala tudi svetnika Stranke modernega centra (SMC) Mateja Javornika. Toda na januarski seji je Čerin komisiji dal v potrditev nov predlog članov sveta Festivala Ljubljana, v katerem namesto Javornika za nadzornika predlaga Antona Colariča (SD).

Dragan Matić (SMC), ki je član omenjene komisije, je bil neprijetno presenečen, ker komisija ni spoštovala decembra sprejetega sklepa, temveč je izglasovala novega. Še več, šokirala ga je obrazložitev predsednika komisije Čerina, češ da je bil Javornik sprva predlagan za nadzornika v želji izboljšanja odnosov med občino in SMC na državni ravni. Čerin se ni spominjal, da bi kaj takega kdo rekel na seji komisije, čeprav sta Matićeve besede potrdila svetnica Združene levice Nataša Sukič in svetnik SDS Mirko Brnič Jager, ki sta prav tako člana omenjene komisije.

»Občina si je prizadevala za dvig deleža dohodnine, ki ga prejme mesto. Ta pogajanja so bila takrat v teku. In ker očitno niso bili zadovoljni z izidom pogajanj, je prišlo do bizarne situacije, da je komisija odločala o nečem, o čemer smo legalno že glasovali,« je pojasnil Matić.

Čerin je pojasnil, da je Javornika najprej predlagal za nadzornika, ker je verjel, da ga bo koalicija Liste Zorana Jankovića, SD in DeSUS podprla. »Naletel sem na odpor v koaliciji, ker so želeli, da sestava sveta zavoda ostane enaka kot sedaj, da so v njem trije člani od Liste Zorana Jankovića in en član SD,« je dejal Čerin, ki meni, da je ravnal popolnoma legitimno, da je januarja komisiji predlagal ponovno glasovanje o kandidatih za člane sveta zavoda Festivala Ljubljana.

Matić se z legitimnostjo Čerinove odločitve ne strinja, ker meni, da je podžupan kršil poslovnik. »O tem sem obvestil ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za preverjanje zakonitosti poslovanja lokalne skupnosti. Zaprosil sem jih, naj izvedejo nadzor,« je dejal Matić. vb