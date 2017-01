Kdo da kopiči vojsko na mejah držav Nata? Rusija? Dokler je dežela bila ZDA »prijazna«, ni predstavljala nevarnosti za Zahod. Putin jo je spet uvrstil med svetovne velesile in ustavil pohod zahodnega velekapitala in ropanje naravnih bogastev dežel v razvoju, predvsem tistih, bogatih z nafto. Nato je ob razpadu Sovjetske zveze obljubil, da se ne bo širil na Vzhod v dežele nekdanjega Varšavskega pakta. Dokler je pod svojo oblast spravil nekdanje dežele Varšavskega pakta, Rusi niso zganjali nobenega diplomatskega vpitja. Potihoma so ZDA dovolili okupacijo Iraka in Afganistana. Pri slednjem so celo dovolili, da Američani pripeljejo svojo vojsko v države vzhodno od Kaspijskega jezera – Kazahstan, Kirgizistan in Uzbekistan. Tudi proti vstopu baltskih državic ni Putin prav glasno protestiral, samo dejal jim je, da ne bodo nič bolj varni, kot so bili v Sovjetski zvezi.

Ko so se Američani skupaj z drugimi državami v falangi Nata približali mejam Rusije v Ukrajini, pa so zadeli v vitalni vojaški in politični interes Rusije – izhod na Črno morje in v Sredozemlje. Nato se je približal bogatim nahajališčem nafte okoli Kaspijskega jezera, kjer naj bi bilo 34 odstotkov vseh zalog tekočega zlata. In Rusi so v svojo federacijo sprejeli Krim, ki sicer nikoli ni bil ukrajinski. Upor proruskih sil na območju Donecka in Luganska pa je logična posledica nedemokratičnega ravnanja »demokratične« Ukrajine.

Kaj hoče Nato? Novo vojno v Evropi? Spremembe ruske politike ne glede na to, kdo bo vladal po Putinu, Natove sile ne bodo dosegle. Sočasno pa želijo ZDA spet učvrstiti enotnost Nata, ki se krha. Tudi večje države Nata so uvidele, da žandarska politika ZDA ne ustreza njihovim interesom, še manj pa interesom EU.

Slovenska politika je več kot kratkovidna, tudi nespametna ne more biti v tej meri, lahko je samo pohlevna. Sicer ni nobene nevarnosti za naše fante v daljni Latviji. Vojne ne bo, vsaj Rusi si je ne želijo. Američani se dobro zavedajo, kako »slavno« sta končala svojo vojaško avanturo Napoleon in Hitler. Našim fantom se lahko zgodi prometna nesreča ali nesreča z nestrokovnim ravnanjem z orožjem, nekateri morda popustijo pred psihičnimi težavami. To se je že dogajalo v Slovenski vojski doma in v tujini. Naši vojaki so tudi dovolj izurjeni za najtežje naloge tam.

Kakšno vlogo bodo igrali in kakšne naloge bodo izvajali? Vlada trdi, da naj bi bila »okrepljena prisotnost Nata na vzhodu Evrope odgovoren in sorazmeren ukrep zavezništva ter izrazito odvračalno-obrambnega značaja v podporo miru«. Razmestitev enot Nata na mejah Rusije zagotovo ni prispevek k miru, še manj pa sožitju Rusije in ostanka Evrope. Naprej vlada trdi, da naj bi »slovenski pripadniki sodelovali v okviru enot za radiološko, kemično in biološko obrambo«. Radiološkega oziroma nuklearnega spopada oziroma uporabe kemičnega in biološkega orožja si v kakšnem morebitnem lokalnem spopadu ne bo nihče privoščil v Evropi. Po besedah ministrice Katičeve naj bi naši vojaki opravljali mirnodobne naloge. Mar tega ne more storiti latvijska vojska ali policija?

Fantje in dekleta naj bi se šli turistično potovanje v trajanju 6 mesecev, kar nas bo stalo 2,8 milijona evrov. Ko se bodo vrnili, bo ta številka zagotovo podvojena. 5. člen pogodbe o Natu zahteva solidarnost članic samo v primeru, ko je ena ali več njih napadenih. Napadena od Rusije naj bi bila Ukrajina, ko je priključila Krim, kjer se je velika večina prebivalcev na referendumu opredelila za Rusijo. To ni bilo legalno, Kosovo pa je brez referenduma postalo neodvisna država z blagoslovom ZDA.

In kaj naj stori slovenska politika? Vljudno naj se zahvali za povabilo. Prav nespametno je dražiti ruskega medveda. Naš predsednik odhaja sredi februarja na uradni obisk v Moskvo. S seboj nosi nič kaj prijazno breme sankcij, neprimernega in nedržavniškega sprejema ruskega predsednika poleti pri nas in prihodnjega pošiljanja naše vojske na meje z Rusijo.

Milan Gorjanc, Darko Kastelic, Boris Pogačar, Janez Butara, Mirko Ognjenović, Lojze Podobnik, Boris Gregorčič, Remzo Skenderović, Jože Florijančič, Jože Butara, Jože Ribič, Bogdan Avbar

Društvo SRP