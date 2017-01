»Če vas zaradi prometa še enkrat srečam na sodišču, se skrijte pred mano. Na to vas opozarjam!« je sodnica Dejana Fekonja včeraj zabičala Dejanu Koturju, obtoženemu povzročitve dveh prometnih nesreč. Krivde za prvo, izpred skorajda sedmih let, v kateri je umrl njegov bratranec Dane Jakšič, ga je sicer oprostila. Zaradi druge, v kateri je bil lani poškodovan še en njegov sorodnik, pa je po priznanju krivde dobil 3000 evrov denarne kazni, pol leta pa ne bo smel voziti vozila kategorije B. Kotur je bil v zadnjih treh letih kar šestkrat kaznovan zaradi prometnih prekrškov.

Avgusta 2010 sta na Škrabčevem trgu v središču Ribnice trčila Kotur z motorjem yamaho in osebni avtomobil hyundai getz z Mirsadom A. za volanom. Koturjev 25-letni sopotnik Jakšič je umrl na kraju nesreče, za katero so vse do zdaj ugotavljali, kako se je zgodila in kdo jo je zakrivil. Najprej so policisti ugotovili, da je avtomobilist zavijal s prednostne ceste levo na parkirišče in pri tem zaprl pot motoristu. Potem pa je vse obrnil na glavo izvedenec Alojzij Boh: motorista naj bi zaradi prevelike hitrosti (74 kilometrov na uro, omejitev je 50) zaneslo na nasprotno stran ceste, kjer je trčil v stoječega avtomobilista. Četudi bi bil avto že malo čez sredinsko črto, motorista to ne bi smelo ovirati in nesreča se ne bi smela zgoditi, je menil Boh. Na tej podlagi so Koturja spoznali za krivega, dobil je pogojno kazen.