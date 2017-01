Kje smo in kam plovemo?, 2.

Gospod Matevž Krivic je v svojem pismu v Dnevniku včeraj zapisal: »Edina razlika med 'socialdemokrati' in domnevno levim delom vladajoče SMC na eni strani ter Cerarjem in vso desnico na drugi strani je bila pri zadnji epizodi z zakonom o tujcih samo še v tem, koliko glasov poslancev naj bi bilo potrebnih za 'zakonito' kršenje ustave. Tudi domnevna levica je bila pripravljena svečane ustavne zaveze, dane ob ustanovitvi države, kršiti, če bi bilo za to 60 poslancev – Cerar in 'zmerna desnica', če bi za to glasovalo 46 poslancev (ali tudi le 24 od njih), za Janševo SDS pa je bilo še to preveč. V tako bednih razmerah je Brglezov upor Cerarju seveda vreden vsega priznanja – a vendarle ne pozabimo: ob 60 poslanskih glasovih je bil tudi on pripravljen zamižati pred kršitvami ustave in ženevskih konvencij. Poslanci Združene levice so edini ves čas vse gnile kompromise zavračali.«