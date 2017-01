Povprečen posameznik naj bi zaužil od dva do tri litre vode na dan, vendar mnogi preprosto pozabijo na žejo, kar se pripisuje sodobnemu načinu življenja. Strokovnjaki zato opozarjajo, da moramo žejo prebuditi, sicer tvegamo številne negativne učinke dehidracije: od težav s spanjem do zakisanosti telesa. Pitje vode pa je za mnoge precej mukotrpno početje, saj je brez okusa in vonja in torej popolnoma nezanimiva v poplavi drugih sladkanih alternativ. Tako je menil tudi Isaac Lavi, ki so mu pri tridesetih letih zdravniki odkrili sladkorno bolezen. »Svetovali so mi, naj se popolnoma odrečem sladkim stvarem, tudi sokovom. Piti sem moral samo vodo. Preprosto sovražil sem njen okus – oziroma bolje rečeno, pomanjkanje okusa,« je pojasnil v intervjuju.

Dobro orožje v boju proti debelosti

Zakaj se je Lavi sploh znašel v medijih? Razvil je nov koncept kozarca – the right cup (pravi kozarec), s katerim uživanje navadne vode postane sladko. Lavi je namreč strokovnjak na področju raziskovanja vonjav, poleg tega pa še zagrizen podjetnik, kot se je izkazalo šest let po diagnozi. V tem času je razvil omenjeni izdelek, ki možgane ukani prav z vonjavami.

Okušanje je proces, med katerim se primarno prepletata okus in vonj. Naš jezik okuša pet osnovnih okusov – sladko, kislo, slano, grenko in umami oziroma mesni okus, vonj pa je zadolžen za 80 odstotkov preostale izkušnje. The right cup deluje po preprostem principu, da ponudi vonj in barvo, ki ustrezata določenemu okusu, možgani pa si domišljajo, da pijejo nekaj sladkanega, čeprav gre za navadno vodo. Lavi zagotavlja, da v vodi ne ostane noben prehranski aditiv in da je voda taka, kot smo jo natočili. Sadne arome so razvili po posebni formuli in jih vgradili neposredno v material kozarca, kar pomeni, da ne gre zgolj za nekakšen sadni premaz kozarca. Kot pojasnjujejo, so arome obstojne do enega leta. Trenutno so na voljo »okusi« malina, pomaranča, jabolko in breskev, v načrtu pa je tudi razvoj okusa kokakole.

Da je tovrsten izdelek še kako zaželen, je pokazala njihova nedavna kampanja na portalu Indiegogo, kjer je the right cup z lahkoto zbral več kot milijon ameriških dolarjev zagonskih sredstev. Lavi vidi svoj izdelek kot odlično iztočnico za boljše hidriranje ljudi, za spodbujanje otrok k pitju vode, za zmanjševanje porabe plastičnih steklenic in predvsem za vzvod pri ohranjanju zdravega načina življenja. »Debelost je danes resna težava razvitega sveta. Tudi sam sem odraščal kot debelušen otrok, zato vem, s kakšnimi težavami se soočajo ljudje,« pojasnjuje. Upa namreč, da bodo ljudje z uporabo njegovega kozarca popili manj sladkanih pijač, ki so pogosto eden od kamenčkov v mozaiku neustrezne prehrane. Kozarec v Združenih državah Amerike prodajajo za 35 dolarjev.