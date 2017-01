Lastniki psov in mačk se bodo, ko gre za inteligenco njihovih štirinožnih prijateljev, vedno težko strinjali, kateri je pametnejši, maček ali pes, je pa doslej veljalo splošno prepričanje, da so vendarle pametnejši psi. A očitno ne bo držalo niti to. Nova raziskava, ki so jo objavili v znanstveni reviji Behavioural Processes, namiguje, da mačke ne zaostajajo za psi.

Tako vsaj trdijo japonski znanstveniki, ki so do takšnega spoznanja prišli s pomočjo spominskih testov. Raziskava, v katero je bilo vključenih 49 udomačenih mačk, je namreč pokazala, da se mačke lahko spomnijo lepih izkušenj, kot je na primer njihov najljubši priboljšek oziroma to, kako so se oblizovale pob njem. To, če smo strokovni, pomeni, da imajo epizodični spomin. Enako sposobnost imajo tudi psi in seveda ljudje, ki posamezne dogodke iz preteklosti, kot je denimo zajtrk, rekonstruirajo na svoj način in imajo zato imajo edinstveni, neponovljiv pogled nanj.

Imajo spomin, morda celo zavest

Psihologinja z univerze v Kjotu Saho Takagi, ki je sodelovala pri raziskavi, je dejala, da tako mačke kot psi uporabljajo spomine na eno samo preteklo izkušnjo, kar naj bi namigovalo na to, da imajo podoben epizodični spomin kot ljudje. Ker je epizodični spomin po vsej verjetnosti povezan z introspektivno funkcijo možganov, pa bi to lahko pomenilo, da imajo mački in psi celo nekakšno vrsto zavesti in da ob spominih na določene izkušnje tudi aktivno uživajo.

Mačke, ki so bile vključene v študijo, so 15 minut po tem, ko so pojedle obrok, testirali v tem, ali bodo prepoznale skledo, iz katere so jedle, in skledo, ki se je niso dotaknile. Izkazalo se je, da se lahko spomnijo prave sklede in tega, kaj so jedle, kar dokazuje epizodični spomin. Enako je ista ekipa v preteklosti testirala tudi spomin psov in prišla do podobnih sklepov. Znanstveniki sicer predvidevajo, da imajo mačke celo dolgoročnejši spomin od tistega, ki so ga testirali v raziskavi, poleg tega pa so podobne rezultate kot psi pokazale tudi pri drugih testih, na primer pri odzivanju na človeške izraze, gibe in čustva. Poizkus je po besedah profesorice z univerze Yale Laurie Santos dokazal še, da se mačke spomnijo lokacij, kjer so iskale hrano, pa tudi lokacij, kjer so hrano našle, pomagal pa bo tudi pri razumevanju odnosa med ljudmi in živalmi. »S tem se odpirajo vrata novim študijam, ki bodo preučevale, kako dolgoročen je lahko spomin mačk in ali se lahko tako kot ljudje spomnijo tudi bogatejših epizod iz svojega življenja,« je dodala Santosova. Nekaj podobnega so že raziskovali pri psih in ugotovili, da se ti spominjajo določenega časa in kraja, lani pa je skupina madžarskih znanstvenikov prišla tudi do tega, da se psi lahko spomnijo dejanj svojih lastnikov, ne da bi jim to kdo posebej naročil.