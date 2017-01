V bran več sto državljanom sedmih pretežno muslimanskih držav, za katere velja trimesečna prepoved vstopa v ZDA in so z urejenimi vizami obtičali na ameriških letališčih, so se dvignili številni protestniki, ki so se jim pridružili demokratski kongresniki, guvernerji in župani. Brezplačno pravno pomoč jim ponujajo odvetniki, ukaz pa so obsodili pravosodni ministri več zveznih držav. Demonstracije so bile tudi pred Belo hišo, na izredno sporen ukrep pa so se odzvala nekatera ameriška podjetja. Kavarniška veriga Starbucks s sedežem v Seattlu in svojimi kavarnami v mnogih državah po svetu je napovedala, da bo v petih letih zaposlila 10.000 beguncev, začeli pa bodo v ZDA. Proti Trumpu so svoj glas povzdignili šefi družb, kot so Apple, Microsoft, Netflix, Google, Tesla in SpaceX. Sam ukaz obsoja tudi nekaj republikanskih senatorjev, kot so John McCain, Lindsey Graham in Rob Portman, medtem ko ga tiho podpirata predsednik predstavniškega doma Paul Ryan in vodja senatne večine Mitch McConnell.

Medtem ko sedmerica držav s Trumpovega seznama prepovedi (Irak, Iran, Sirija, Jemen, Sudan, Libija in Somalija) tehta protiukrepe, se je v svojevrstnem škripcu znašla Afriška unija, ki skuša uskladiti stališča 57 članic, med katerimi se je trojica znašla med diskriminiranimi. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki se udeležuje vrha EU v Adis Abebi, se je ob ZDA obregnil posredno, ko je pohvalil afriške države kot ene najbolj velikodušnih gostiteljic beguncev v času, ko »so mnogi meje zaprli, celo v najbolj razvitih državah sveta«. Globoko zaskrbljenost zaradi »neupravičenih omejitev za vstop za državljane več arabskih držav« je izrazil predsednik Arabske lige Ahmed Abul Geit. Med razvitimi državami pa je konkretno reagirala Kanada, ki je preko ministra za migracije Ahmeda Hussena tistim, ki po prepovedi ameriškega predsednika ne smejo vstopiti v ZDA, ponudila začasno prebivališče. Britanci pa so se na Trumpov ukrep odzvali s podpisovanjem peticije proti povabilu, da obišče Otok, ki ima v dveh dneh že poldrugi milijon podpisnikov. de