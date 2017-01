Kaj bi moral »pogoltniti« Zaev

Vodja Socialdemokratske zveze Makedonije (SDSM) Zoran Zaev je v predvolilni kampanji obljubljal uresničevanje dogovora iz Pržina, v katerem se je Makedonija zavezala tudi, da bo albanska manjšina dobila več pravic in pozornosti. Zaradi tega ga je VMRO-DPMNE obtožil izdaje makedonskih nacionalnih interesov in »konfederalizacije« države. Toda štiri albanske stranke, s katerimi bi Zaev moral sestaviti koalicijo, so nedavno objavile platformo s konkretnimi zahtevami, ki jih ne bo enostavno sprejeti in uresničiti. Platforma zahteva ustavno zagotovljeno enakost albanskega jezika kot drugega uradnega jezika v vseh državnih ustanovah ter širšo razpravo, katere cilj je, da bodo himna in državni simboli odražali makedonsko večetničnost in etnično enakopravnost. Parlament mora z resolucijo obsoditi genocid nad Albanci v Makedoniji med letoma 1912 in 1956, država pa mora zagotoviti ekonomsko enakopravnost delom Makedonije, v katerih so Albanci v večini in so razvojno zapostavljeni.