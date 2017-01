Ljubljanski mestni svetniki so danes potrdili predlog odloka o urejanju prometa, ki voznikom omogoča, da v osmih dneh od prejema obvestila o neplačilu parkirnine poravnajo znesek v višini 12 evrov. Vozniki se bodo na tak način izognili plačilu globe v višini 40 evrov oziroma plačilu polovičke v višini 20 evrov.

Člen odloka, ki uvaja milejšo kazen za neplačnike parkirnine na občinskih parkirnih prostorih, bo začel veljati tri mesece po objavi odloka v uradnem listu. Podsekretarka z občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Jasna Tušar je pojasnila, da javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice potrebuje čas, da zaradi teh novosti prilagodi sistem nadzora plačila parkirnine in blagajne. Če bo omenjeni odlok v uradnem listu objavljen februarja, bo to določilo stopilo v veljavo predvidoma maja. Ob tem pa velja omeniti, da bodo mestni redarji proti vsem voznikom, ki v osmih dneh po ugotovljenem prekršku ne bodo plačali parkirnine v višini 12 evrov, uvedli prekrškovni postopek in mu izdali globo v višini 40 evrov.

Spodbujali bodo električna vozila in souporabo Omenjeni odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana je na novo uredil tudi pogoje za sistem souporabe vozil v mestu. Mestna uprava je souporabo avtomobilov (tako imenovani car sharing) opredelila kot storitev, ki jo opravlja gospodarski subjekt, »ki nudi storitev souporabe vozil uporabnikom prek mobilne aplikacije na način, da uporabnik rezervira in aktivira vozilo ter opravi plačilo storitve prek aplikacije«. Takšno storitev trenutno v Ljubljani opravlja le ena družba, in sicer Avant Car, ki ponuja storitev Avant2Go. Ker občinska definicija ozko opredeljuje storitev souporabe vozil, se je postavilo vprašanje, ali občina daje prednost za zdaj edinemu ponudniku. Župan Zoran Janković je poudaril, da s tem predlogom nikakor ne dajejo prednosti Avant Caru, in zagotovil, da bodo tudi drugim morebitnim resnim in dovolj velikim ponudnikom omogočili poslovanje v mestu, saj občina podpira rešitve, ki zmanjšujejo število vozil v mestu. V želji spodbujanja električnih vozil in souporabe vozil je mestna občina sklenila uporabnikom te storitve v prihodnje omogočiti brezplačno parkiranje električnih souporabniških vozil na javnih parkiriščih za osebne avtomobile in v parkirnih hišah. Na določenih javnih parkirnih prostorih, ki so opremljeni z električnimi polnilnicami, pa bodo lahko tudi drugi vozniki električnih avtomobilov brezplačno parkirali v času polnjena vozila. Parkirali bodo lahko največ tri ure in vsakič bodo morali na avtomobilu jasno označiti čas prihoda, da bodo nadzorniki parkiranja lahko preverili, ali so prekoračili dovoljeni čas brezplačnega parkiranja. Če tega pravila ne bodo spoštovali, jih bodo redarji lahko kaznovali z globo v višini 80 evrov.