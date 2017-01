Avstrija naj bi že kmalu, najkasneje marca, začela prosilce za zatočišče zavračati na svojih mejah. In to vse razen tistih, ki imajo že družinskega člana v Avstriji ali pa jim v sosednji državi grozi neutemeljen pregon. Ker vse avstrijske sosede veljajo za varne države, bo izjema v posebni izvedbeni uredbi lani noveliranega zakona torej v bistvu le ena. Sprejem omenjene uredbe (ki mora z vlade tudi na glavni parlamentarni odbor, ne pa na plenarno poslansko sejo) je del akcijskega »varnostnega svežnja«, ta pa del »akcijskega načrta« koalicijske vlade, ki naj bi veljal do rednega konca njenega mandata jeseni prihodnje leto.

Zaprte meje Pogajanja o tem načrtu so med socialnimi demokrati in konservativci po podaljšanem ultimatu v petek trajala ves konec tedna in se nazadnje v nedeljo pozno zvečer po soglasnem mnenju iz obeh strank »končala uspešno«. Varnostni sveženj je bil v tem okviru eden od najbolj zahtevnih, kaže pa, da se je končal s prevlado stališč »trdorokcev« iz obeh strank: konservativnega notranjega ministra Wolfganga Sobotke in socialdemokratskega obrambnega ministra Hansa Petra Doskozila. Prepolovitev predvidene begunske »kvote« na 17.500 iskalcev zatočišča letos nazadnje resda ni bila sprejeta, a jo bo zavračanje prosilcev na meji več kot dobro nadomestilo. Tudi zato, ker imajo sosede Češka, Slovaška in Madžarska že zdaj precej dobro zaprte meje, po novem pa jo bo lahko imela tudi Slovenija.