Že prvi takti so bili vizualno zaznamovani z nalepko odvečnosti (koreografirani delež Rosane Hribar je bil avtomatično odmerjen še ob poznejših orkestralnih začetkih), z nekim robatim duhom režijskega vstopa, a tudi s priganjanjem muzike. Obenem je bil glasbeni potek tehnično neizdelan, nasekan (razhajanja, ansambelsko neusvojeni hitrostno-agogični »ritem« izvedbe, posamična pevska opuščanja itn.). Zborovski posegi v prvem dejanju so bili skoraj amaterski, brez vsakršne dinamično-izrazne ozaveščenosti. Tudi orkester ni pokazal odnosa do oblikovanja zvočne materije, razen na nekaj mestih v 2. dejanju (simfonični intermezzo). Vokalnim prispevkom je bil blizu zgolj v brezbrižnosti do melodičnega lokovanja (oglati antiklimaks v nemara najslavnejšem ljubezenskem duetu).

Čeprav je drugo dejanje vsebovalo manj napak, skorajda nismo dočakali Puccinija in pojoče italijanskosti. Iz prejšnje sezone se spomnimo dirigentove mariborske Turandot brez zlitosti s petjem; še nekoliko slabše je Loris Voltolini pripravil Madamo Butterfly. Operni zbor pod vodstvom Željke Ulčnik Remic nazaduje.

Izvedbeni storitvi (glasbena in mizanscenska) sta druga drugo perverzno podpirali v vseenosti do mojstrsko izkomponirane naprave za manipuliranje čustev. Ne gre pozabiti, da se Puccinijeva opera vzpostavlja prek dogovornega užitka vlažnega robčka, ki se seveda namešča tudi pod morebitni interpretativni režijski vnos. Pogled na asketsko scenografijo (Branko Hojnik), potencialno polje obredne konfrontacije, ni bil neobetaven. Toda režiser Vinko Möderndorfer ni segel dlje od ohlapne želje po kritiki zahodnjaške dekadentne samopašnosti. Režijskega izhodišča – simbolno reducirane igre – ni bilo mogoče ločiti od odsotnosti podrobnejše izdelave. Tako sta »nekdanji« psihološko-značajski pregled nadomestili statika in praznost (najhuje ob Konzulovi vlogi) ter nekaj petardnih klišejev oziroma nizkosti. Tudi glede naslovnega lika deluje režija neopredeljeno. Kaj je Möderndorferjeva Butterflyeva, z osebami, ki visijo med atavizmi operne tradicije in neizpeljanim ritualom?

Naslovna kreacija je bila pod nesrečno zvezdo. Sprva predvideni hišni pevki sta vlogo zavrnili (že dolgo pred premiero), vrzel pa je zapolnila desetorazredna sopranska gostja. Lucia Premerl je predajala part z obrabljenim glasom (tehnična nepokritost je bila očitna že ob preprostih frazah v nevtralnih legah), med suhostjo, intonančnimi štrlinami in tremolirano grobostjo. Sodelovanje gledališča z Ireno Parlov (Suzuki), pevko grdega in neizrazitega glasu, je še en odsev zasedbene »modrosti« umetniškega vodstva. Renzo Zulian je z zdajšnjim materialom onstran Pinkertonovega lirskega jedra; zvenel je nefluidno, odsekano, ob živčni prebojnosti vrhnjih tonov. Marko Kobal, tresavično zamolkli Konzul, je v neurejeni predstavi povsem izgubil občutek za ravnanje z vokalnostjo. Matej Vovk je bil karakterno neoblikovan Goro. Bončeva intervencija je z ugaslim in ravnim Juanom Vasletom delovala kot groteskno napihovanje, ojačano z mikrofonom (kar je škandal).

Nekaj je narobe z ustanovo, vodstvom in ansamblom, ki doživljajo padce ob eminentnih delih železnega repertoarja (pomislimo na lanskega Otella). Te vrstice so zato mišljene kot resno opozorilo kulturni politiki. Novi predstavi bržkone ni namenjeno daljše gledališko življenje. Obenem polizdelek potrjuje dolgotrajne slutnje: strokovno-obrtna substanca v zavodu je drastično upadla. Z drugimi besedami, v prestolnici imamo solventno operno gledališče, ki plačuje račune, ne obvlada pa več opernega žanra.