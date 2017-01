Na dve leti zapora so obsodili 41-letnega Ilija Grabovičkića, ki je bil v tako imenovani aferi tehnični pregledi povezovalni člen med lastniki tehnično pomanjkljivih vozil in tehničnima preglednikoma, ki sta v zameno za določeno vsoto ta vozila spustila skozi tehnični pregled.

»Opravičujem se vsem in obžalujem, da sem naredil to napako. Ko sem bil v priporu, sem ugotovil, da to ni bilo prav. Ko je bilo kaj narobe s katalizatorji in je v avtu svetila samo kakšna lučka, se nisem zavedal, da bi se zaradi tega lahko kdo zaletel ali celo izgubil glavo. Takrat nisem tako razmišljal,« se je pred sodnico Dejano Fekonja izmotaval Grabovičkić. A mu ni verjela. »Vse od začetka ste presneto dobro vedeli, da delate nekaj nezakonitega. In ni res, da je šlo pri teh avtomobilih le za malenkostne pomanjkljivosti. Pri nekaterih zavore niso delovale, kot je treba, pri enem je bilo podvozje tako nagnito, da me čudi, da ni razpadel na cesti. Ste izredno neodgovorna oseba, ki je gre le za zaslužek,« je bila neizprosna sodnica.

Utečen sistem podkupovanja

V obtožnici specializiranega tožilca Boštjana Jegliča piše, da je nezaposleni Grabovičkić lastnike jeklenih konjičkov povezal z goljufivima tehničnima preglednikoma v ljubljanskem podjetju Produkt Florijanom Gašperinom in Martinom Hočevarjem. Jemanje podkupnine je na predobravnavnem naroku Hočevar že priznal in dobil tri leta zapora za konec tedna ter 5950 evrov denarne kazni. O krivdi so nameravali povprašati tudi Gašperina, a iz tega ni bilo nič. Odvetniški družbi Matoz je namreč zadnji hip preklical pooblastilo in potem najel odvetniško pisarno Kovačič in Mlinar, a ker v kratkem času še niso mogli preučiti sodnega spisa in se seznaniti s primerom, je Fekonjeva narok za Gašperina preložila. Skupno 14 voznikov, obtoženih dajanja podkupnine, je s tožilstvom že sklenilo sporazum o priznanju krivde, le še za enega ni jasno, ali se bo opredelil za krivega ali ne.

»Krivdo v celoti priznavam,« je včeraj izjavil tudi Grabovičkić, ki je bil obtožen 10 primerov dajanja podkupnine. A to verjetno še ni vse, saj ima policija v delu še več kazenskih ovadb. Preiskovalci so namreč na podlagi suma, da se na tehničnih pregledih dogaja nekaj nenavadnega, lani uvedli prikrite preiskovalne ukrepe. Trajali so samo slaba dva meseca, a je bilo jasno, da gre za že zelo dobro utečen sistem podkupovanja. To je na predobravnavnem naroku potrdil tudi Hočevar; povedal je, da se je v Produktu zaposlil v začetku leta 2015 in da je takrat vse to že potekalo. Ko je sodnica njegove besede predstavila Grabovičkiću, je odvrnil, da je Hočevar zaradi podkupovanja že prej izgubil dve službi. Soočila ga je tudi z izjavo nekega drugega obtoženega, da se je menda ukvarjal tudi z urejanjem delovnih dovoljenj, pa je to odločno zavrnil.