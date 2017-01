Številni izvedenci za notranje opremljajo trdijo, da obstajata dve osnovni kategoriji Ikeinih izdelkov: tisti, ki naj jih kupimo, in drugi, ki se jim je dobro za vsako ceno izogniti. Ne veste, kako ločiti dobre od slabih? V nadaljevanju preverite seznam »prepovedanih« - od katerih imajo morda nekateri že mesto v vašem domu. No, boste pa vedeli vsaj v prihodnje!

Otrokom nevarni predalniki Težava z Ikeinimi predalniki ni samo v tem, da jih je težko sestaviti, pač pa predstavljajo tudi nevarnost za malčke. Od leta 2014 so samo v ZDA usmrtili šest otrok, zaradi česar je Ikea v začetku lanskega leta odpoklicala skoraj 36 milijonov predalnikov in omaric iz serije Malm, ki niso prestali industrijskega testa trdnosti. Kupcem je ponudila vračilo denarja ali brezplačne pripomočke za pritrditev omar na steno. Že pred tem je švedski gigant vzel iz prodaje še nekaj predalnikov zaradi podobnih varnostnih skrbi. Drži, da so starši tisti, ki se morajo prepričati, da so kupljeni izdelki varni (v tem primeru pritrjeni na steno), torej to ni samo stvar izdelovalca oziroma prodajalca, pomembno pa je, da je pohištvo, ki predstavlja nevarnost za otroke in hišne ljubljenčke, opremljeno z varnostnimi opozorili in priborom za pritrditev.

Omarni sistem z manjkajočimi deli Kaj bi lahko bilo narobe s cenovno dostopnimi in sestavljivimi sistemi za omare, kakršen je Algot? Veliko, se je izkazalo po preverjanju ameriške organizacije za varstvo potrošnikov – od napačnih do manjkajočih sestavnih delov. Kot so zapisali v poročilu, so napotki napačni in je sestavljanje zato težko. Vijaki niso bili vključeni, prav tako ne sidra za steno. Tisti, ki so omaro sestavljali, so morali prekiniti delo in iti v trgovino po manjkajoče dele. Tudi predali se niso prilegali in zaradi napačno navedenih podatkov o višini so morali ponovno vrtati v steno. Montaža težavnega sistema jim je vzela kar 160 minut, in to brez večkratnega odhoda v železnino. Verjamemo, da je Ikea glede na poročilo sistemu Algot priložila prava navodila in sestavne dele, ali pač?!

Vzmetnice, ki ne nudijo dovolj opore Če si želite dobrega nočnega počitka, potem kupite vzmetnico kje drugje kot v Ikei, svetujejo strokovnjaki. Cene (seveda brez letvenega dna, ki ga morate kupiti posebej) so privlačne, a kaj, ko njihova kakovost šepa, pravijo kupci. Številni modeli so tanjši od povprečja, navaja spletna stran Sleeplikethedead.com (Spite kot ubiti), kjer so ocenili Ikeine vzmetnice – osem različic iz pene in lateksa ter sedem visokih vzmetnic. Modeli, ki stanejo pod 350 evrov, so primerni le za omejeno rabo odraslih oseb ali zgolj za otroke, pravi poročilo in navaja vprašljivo trajnost. Glavni očitek visokim vzmetnicam je, da se začnejo povešati ter se v njih oblikujejo vdolbine, kjer ležimo, kar povzroči nelagodje in bolečine v hrbtenici. Penaste vzmetnice pa postanejo sčasoma premehke in ne nudijo dovolj opore.

Svetilke, ki lahko stresejo Nikakor ne smemo pozabiti osvetliti še ene kategorije Ikeinih izdelkov, ki predstavljajo domačo nevarnost – svetila. Viseče, talne in celo nočne svetilke so med zadnjimi izdelki, ki jih je Ikea odpoklicala zaradi poročil o poškodbah. Družba je zaradi 224 primerov, ko so svetilke počile, se zdrobile ali padle ter poškodovale enajst ljudi, februarja lani vzela iz prodaje več kot 840.000 stropnih luči Hyby in Lock. Mesec kasneje so v Ikeii objavili izjavo o talnih in namiznih svetilkah Gothem in kupce pozvali, naj jih takoj nehajo uporabljati in jih vrnejo proti vračilu kupnine. Izkazalo se je, da so bili med proizvodnjo poškodovani kabli, zaradi česar bi ob stiku s kovinskim ohišjem svetilk elektrika lahko stresla vsakogar, ki bi se jih dotaknil. To pa se je dejansko zgodilo z Ikeino otroško nočno lučko Patrull, ko je električni tok poškodoval majhnega otroka. Serijo lučk so takoj odpoklicali.