Končni rezultat kaže, da lahko s premišljeno postavitvijo in oblikovanjem dosežemo moderno zasnovo doma kljub na videz nespremenljivi podlagi.

Utesnjeni prostori se povezujejo

Z igrivo postavitvijo pohištvenih elementov čistih in preprostih geometrijskih oblik so arhitekti dosegli tako vidno povezanost obstoječih zidov kot tudi bolj smiselno organizacijo prostora. Manjši utesnjeni posamezni prostori se zdaj logično navezujejo ter povečajo in tako ustvarjajo boljše bivalno ugodje.