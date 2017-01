Ne le da gre za enega najlažjih in v primerjavi z drugimi razmeroma poceni projektov, temveč boste z novimi svetili z led-sijalkami tudi privarčevali energijo. Oglejmo si, kako razsvetljavi v domu vdihnemo novo življenje.

Preden se odpravite po nakupih, se vprašajte, ali želite svetilko, ki bo zgolj okrasna ali pa bo glavni vir svetlobe v prostoru. Pri tem morate vedeti, da imajo dekorativna svetila drugotno vlogo, torej ne smejo zasenčiti svetila, ki je namenjeno celoviti osvetlitvi. Za glavno luč je pomembno, da je pravilno izbrana glede na velikost prostora. Če so stropi visoki in je soba velika, je smiselno izbrati lestenec, če je prostor majhen, pa vanj nikakor ni priporočljivo tlačiti velikih svetil. Že samo preprosta svetilka, ki denimo visi nad jedilno mizo, je dovolj, da občutek v manjšem prostoru ni utesnjen.

Če je modno, še ni praktično

Vsi si želimo čudovitih in modernih svetil, ki jih vidimo na fotografijah sodobno urejenih stanovanj. Toda ta morda niso vedno praktična za vsako domovanje. Če hočete kaj več od preprostih vgradnih lučk na stropu, pomislite, ali dizajnerska razsvetljava dejansko sodi v vaš dom. Preproste emajlirane svetilke v rustikalnem slogu, ki so trenutno zelo moderne, so recimo odlične za kuhinjski otok, ker svetijo navzdol, niso za primerne za osvetlitev ob kavču. Prav tako so nadvse priljubljeni rustikalni lestenci, ki pa ne delujejo dobro v vsakem prostoru. V podstrešnem stanovanju, urejenem v industrijskem slogu, bi bil tak lestenec videti kot tujek.