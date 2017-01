Požar je izbruhnil zelo nenadoma, zaposleni in gostje naj bi slišali nek pok, nakar naj bi se že začel valiti dim. Pravi vzrok požara bo pokazala kriminalistična preiskava. Med požarom je bilo v gostilni nekaj osebja in nekaj gostov, a so se vsi k sreči uspeli še pravočasno rešiti. Požar so gasili prostovoljni gasilci iz Kamnika, Kamniške Bistrice in Duplice. »Popolnoma je zgorelo ostrešje in ves inventar. Ker je v požaru zgorel tudi sistem prodaje kart za nihalko, ta nekaj dni ne bo obratovala. Obiskovalce Velike planine, ki so že na planini, pa bomo seveda v dolino prepeljali, saj nihalka in strojnica nista bili poškodovani,« je povedal direktor Velike planine Leon Keder, ki je vnovično odprtje gostilne napovedal za čas pred poletno sezono. »Lani smo končno poslovali z dobičkom in imeli resne načrte za gradnjo še ene gostilne na Veliki planini. Zdaj bomo seveda morali najprej obnoviti pogorelo. Upamo, da nam bo vsaj narava v prihodnjih dneh bolj naklonjena kot do sedaj in bo končno zapadlo kaj snega, da bi lahko odprli smučišče,« je še dodal Keder.