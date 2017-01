Ameriški predsednik je kar prek twitterja in facebooka upravičeval svoj ukaz, ki je po ameriških in svetovnih letališčih ustvaril zmešnjavo, vztraja, da bo tako Američane zaščitil pred teroristi.

Christians in the Middle-East have been executed in large numbers. We cannot allow this horror to continue!

Iz Bele hiše so sporočili, da Donald Trump globoko sočustvuje s humanitarno krizo v Siriji, a da so zanj ZDA na prvem mestu.

Napovedujejo tožbe

Na tisoče protestnikov in številni odvetniki so konec tedna stopili v bran kakšnih 400 državljanom Iraka, Irana, Sirije, Libije, Somalije, Jemna in Sudana, ki so jih kljub potrjenim vizumom ali celo veljavnim dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA pridržali na letališčih. Trumpov ukaz so obsodili številni župani, guvernerji in senatorji (demokrati in republikanci), pa tudi pravosodni ministri mnogih zveznih držav, nekaj organizacij, med drugim Ameriška zveza državljanskih svoboščin (ACLU), je zaradi neustavnosti ukaza že napovedalo tožbo.

Trumpovi odredbi nasprotujejo tudi nekatera ameriška podjetja – v verigi kavarn Starbucks so napovedali, da bodo v petih letih zaposlili 10.000 beguncev po svetu. »Prizadevanja bomo začeli tukaj v ZDA in se najprej osredotočili na zaposlovanje tistih, ki so služili naši vojski kot tolmači in podporno osebje,« je zapisal generalni direktor družbe Howard Schultz.

Generalni direktor Tesle Elon Musk je na twitterju zapisal, da uredba »ni najboljši način za naslavljanje izzivov države«. Podporo državljanom »držav s seznama« je napovedal tudi generalni direktor podjetja Uber Travis Kalanick, ki bo podpiral vse svoje voznike, ki so zaradi Trumpove »nepravične priseljenske prepovedi« ostali ujeti zunaj ZDA.

Many people negatively affected by this policy are strong supporters of the US. They've done right,not wrong & don't deserve to be rejected. — Elon Musk (@elonmusk) 29 January 2017

Tudi v Veliki Britaniji niso zadovoljni s Trumpovimi dejanji. Britanska premierka je na petkovem državniškem obisku v Beli hiši Trumpa povabila na uradni obisk, po izdaji odredbe pa so v državi začeli podpisovati peticijo, po kateri bi Britanci ta obisk radi preprečili. Peticijo je doslej podpisalo že skoraj milijon ljudi, številka pa narašča iz minute v minuto.

Severni sosedi Američanov pa so tistim, ki zaradi Trumpovega ukaza ne smejo več vstopiti v ZDA, ponudili začasno prebivališče. Kanada bo tako še naprej sledila imigracijski politiki, osnovani na »sočutju«, hkrati pa bo ščitila svoje državljane. »Pozdravljamo tiste, ki bežijo pred preganjanjem, terorjem in vojno.«