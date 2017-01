Poleg ubitih je bilo v napadu huje ranjenih še več oseb. V mošeji je bilo v času molitve več kot 50 ljudi, 39 jih je uspelo preživeti brez poškodb. Enega od osumljencev so aretirali na samem prizorišču dogodka, drugega pa so ujeli v bližini quebeškega mesta d'Orleans.

Kanadski premier Justin Trudeau in premier province Quebec Philippe Couillard sta napad označila za teroristično dejanje. To je sledilo zloglasni Trumpovi prepovedi vstopa prebivalcev sedmih muslimanskih držav v ZDA.

Trudeau je v izjavi povedal: »Obsojamo to teroristično dejanje zoper muslimane v središču vere in pribežališču. Takšno nerazumno nasilje je srce parajoče. Raznolikost je naša moč, verska strpnost pa je vrednota, ki jo Kanadčani cenimo. Muslimanski Kanadčani so pomemben del našega naroda, takšni primeri nerazumnega nasilja pa nimajo prostora v naših skupnostih, mestih ali državi. Kanadska policija bo varovala pravice vseh Kanadčanov in se bo z vsemi močmi trudila prijeti storilce tega dejanja kot tudi vseh drugih netolerantnih dejanj.«

Podporo žrtvam je dal tudi newyorški župan Bill de Blasio, ki je v nedeljo skupaj z več tisoč meščani protestiral proti predsedniku Donaldu Trumpu zaradi prepovedi vstopa sirskim beguncem in državljanom sedmih muslimanskih držav v ZDA.