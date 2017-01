Doživljanje srečanja Mayeve s Trumpom v Beli hiši, v kateri je bila prva od tujih voditeljic in voditeljev po njegovi predsedniški prisegi, kot njenega in britanskega zmagoslavja ter potrditve posebnih odnosov med državama, je temeljilo na zelo vprašljivih »dokazih« (njena rdeča obleka, ki se je ujemala z njegovo rdečo kravato, poziranje ob kipu Winstona Churchilla v Ovalni pisarni, nerodno držanje za roke, strinjanje na sicer nervozni tiskovni konferenci… ). Predvsem pa je bilo zelo kratkotrajno.

Problematična prepoved

Mayeva je bila doma deležna srditih kritik, še preden se je vrnila, ker na tiskovni konferenci s svojim naslednjim sogovornikom (iz ZDA je odletela na obisk v Turčijo), turškim predsednikom Erdoganom, kar trikrat ni hotela »komentirati« Trumpovega najnovejšega predsedniškega dekreta, trimesečne prepovedi vstopa beguncem in državljanom iz sedmih pretežno muslimanskih držav v ZDA. Zanj se je na njeno srečo ali iz prijaznosti do Britanije odločil po njenem odhodu iz ZDA, a ne pred njenim prihodom v Turčijo. Tam je dejala, da je to »ameriška notranja zadeva«. Po njeni vrnitvi v Britanijo je Downing street 10 zaradi ostre kritike objavil izjavo, da se »premierka ne strinja s tem pristopom in da to ni pristop, za kakršnega bi se odločila Britanija«, pa tudi, da bo Britanija, »če bo to imelo kakršen koli učinek na britanske državljane, o tem razpravljala z ameriško vlado«. Ker kritikov to ni zadovoljilo, predvsem pa zato, ker je prepoved doletela enega izmed poslancev njene konservativne stranke Nadhima Zahawija, ki se je rodil v Iraku, in v Somaliji rojenega britanskega olimpijskega zmagovalca Moa Faraha, ki mu je kraljica podelila viteški naslov, je Mayeva notranji ministrici Amber Rudd in zunanjemu ministru Borisu Johnsonu sinoči ukazala, naj pokličeta svoja kolega v ZDA in se z njima pogovorita o tej prepovedi.