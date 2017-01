Gazele imajo za seboj izjemno investicijsko leto, vlagale pa bodo tudi v letu 2017. V Knauf Insulationu, ki ima v Škofji Loki razvojni center za celotno korporacijo, pospešeno uvajajo napredne in okolju prijaznejše tehnologije, kar od njih sicer terja veliko naporov, prilagajanj in usklajevanj s potrebami trga. »Vendar pa smo z opravljenim zadovoljni. Celotna korporacija se je v letu 2016 znašla tudi sredi procesa očiščevanja in racionalizacije, kar nas je dodatno motiviralo k učinkovitejšemu delu in posodabljanju procesov v podjetju. Število zaposlenih se ni bistveno spremenilo, smo se pa na vseh področjih intenzivno vključili v procese digitalizacije oziroma v pripravo procesov na to. V okviru projektov obvladovanja stroškov smo pospešili tudi postopke uvajanja robotizacije, kar nam bo v prihodnosti zagotovilo konkurenčnost. Vzporedno potekajo procesi razvoja novih izdelkov in aplikacij ter optimizacija obstoječih rešitev,« našteva vrsto sprememb v Knauf Insulationu, zlati gazeli 2013, Tomaž Lanišek.

V koncernu so še vedno paradni konj gradbeniške izolacije, kjer v naslednjih dveh letih pričakujemo revolucionarni preboj na področju kamene volne, medtem ko je temelj uspeha industrijskih izolacij partnerski razvoj specializiranih uporab njihovih izdelkov. Finalizacija razvojnih aktivnosti na področju panelov VIP jim je v preteklem letu že prinesla nove trge, nekaj pomembnih korakov so naredili tudi na področju zelenih rešitev Urbanscape; lahko se pohvalijo, da so na Švedskem ozelenili ene največjih bolnišnic na svetu, kot tudi z impozantnim projektom zazelenjevanja kompleksa opere v Dubaju.

Lastniki jih lahko potisnejo v ozadje »Na področju tržne konkurenčnosti, ki je hkrati tudi interna korporativna konkurenčnost, nas kot državo še vedno tarejo previsoki stroški delovne sile in podjetniška davčna zakonodaja. Na obeh področjih smo izjemno nekonkurenčni v primerjavi z drugimi evropskimi državami, saj je naša delovna sila v poprečju dvakrat bolj obdavčena kot v drugih državah, prav tako je v primerjavi z nekaterimi drugimi državami bistveno bolj obdavčen dobiček podjetja. Država pa tudi ne kaže naklonjenosti razvojnim investicijam, zlasti če upoštevamo, da so celo razmišljali o ukinitvi še edine prednosti na tem področju. Vse našteto nas pri lastnikih postavlja v slabši položaj, ko odločajo o tem, kam bodo investirali, da si zagotovijo dolgoročno konkurenčnost in stabilnost,« opozarja Lanišek. Tudi v Plastiki Skaza opozarjajo na to, da bi država morala zmanjšati obdavčitev plač, in na ustrezno prometno infrastrukturo, pri čemer se premiki pri gradnji hitre cestne povezave med Šentrupertom in Velenjem že dogajajo.