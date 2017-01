Po dveh letih razvoja je celjsko zagonsko podjetje MedicoApps s pametno uro flysentinel pred prelomnico. V slabih treh tednih so namreč od pilotov in letalskih navdušencev po spletu prejeli 100 prednaročil za ure z nadzornim sistemom, ki spremlja pilotovo psihofizično stanje med poletom. Med naročniki prevladujejo piloti letalskih družb, kot sta Adria Airways in Fly Emirates, tretjina je amaterskih letalcev, nad flysentinelom pa je navdušen tudi akrobatski letalec Peter Podlunšek. »Naročila pilotov smo prejeli iz Danske, Norveške, Švedske, Velike Britanije, največ pa iz Nemčije,« navdušeno našteva Primož Grajžl, soustanovitelj in direktor podjetja MedicoApps.

Zanimivo je, da je razvoj tehnologij v letalstvu zadnja leta zelo napredoval, predvsem pri navigacijskih in nadzornih sistemih letenja, medtem ko se sistemi za nadzor psihofizičnega stanja pilota med letenjem niso bistveno spremenili. Število potniških in športnih pilotov se povečuje, med njimi je tudi vse več starejših pilotov s kroničnimi obolenji, pri katerih lahko pride tudi do nenadnih zdravstvenih težav med letom, kot so infarkt in težave z dihanjem. Pri dolgih poletih na višini pa do nenadnih zdravstvenih težav pride lahko tudi pri mlajših in povsem zdravih pilotih.

Potrebujejo pol milijona evrov

To dejstvo sta leta 2014 kot poslovno priložnost zaznala Primož Grajžl in Gregor Poglajen, oba pilota in člana AK Celje, ki sta združila računalniško znanje in znanje medicine, saj je Poglajen kardiolog. »Prvi naročniki so nam izkazali veliko zaupanja. Od njih pričakujemo tudi povratne informacije, ki nam bodo omogočile izdelek izpopolniti, da bomo serijo 1000 izdelkov, ki jo bomo dali na trg konec leta, res naredili čim bolj pilotom ustrezno.«

Izdatnejša naložba, o kateri se ob posredovanju Poslovnih angelov Slovenije še pogovarjajo z več potencialnimi korporativnimi vlagatelji, med katerimi je eden tudi iz Slovenije, jim bo omogočila, da bodo pohitrili razvoj in povečali obseg proizvodnje, povečali ekipo, ki ima trenutno šest članov, in odločneje razvijali flysentinel še za druge skupine, ki so zanjo zainteresirane, kot so gasilci in vojska, prilagodili jo bodo tudi za vodstveni kader in za starostnike.

Grajžl, ki je eden od treh soustanoviteljev MedicoAppsa, napoveduje, da bodo pogovore o nekaj sto tisoč evrov visoki naložbi zaključili februarja, prednaročila pa bodo izpolnili aprila. Konec leta 2017 želijo pridobiti 1000 naročil. »Z 200.000 evri bi imeli v rokah denar, ki je minimalno potreben, odločnejši razvojni odskok pa bi si zagotovili s pol milijona evrov,« komentira Grajžl, ki si želi čim prej povečati ekipo stalnih sodelavcev.

Želi pa si tudi, da bi koristnost njihovih ur za preventivno ravnanje prepoznali tudi v čim več letalskih družbah. Piloti so predvsem v medcelinskem prometu izpostavljeni tudi posledicam časovne razlike in pomanjkanju spanja. V MedicoAppsu razmišljajo tudi o sodelovanju s proizvajalci ultralahkih motorno-jadralnih letal in jadralnih letal, saj bi bila ura lahko sestavni del opreme.