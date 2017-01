Dolgo ni kazalo, da bi lahko zaradi tega svojega početja pristali v zaporu. Sicer so bili oktobra direktorji José Luis Pego, Gregorio Gorriarán in Óscar Rodríguez Estrada res obsojeni na dve leti zaporne kazni, ker so si nezakonito, kot odpravnino, prilastili velike vsote ob pomoči predsednika banke Novacaixagalicia Julia Fernándeza Gayosa in pravnega svetovalca Ricarda Pradasa, ki sta bila obsojena na enako kazen. Poleg tega bi morali vrniti 11 milijonov evrov v sklad za prestrukturiranje bank, ki ga je ustanovila vlada junija 2009.

Zadeva se je začela leta 2010, ko je gospodarska kriza po poku nepremičninskega balona že dve leti pustošila po Španiji. Ob padanju cen stanovanj se je izkazalo, da so pred letom 2008 številni kupovali stanovanja samo zato, da bi jih pozneje, ko bi cena narasla, dražje prodali. Padec cen stanovanj je potemtakem zmanjšal povpraševanje in povzročil še nadaljnje padanje cen, kar je vodilo v propad številna gradbena podjetja, bankam pa so ostale slabe terjatve. Brezposelnost se je tako neverjetno hitro in vztrajno povečevala. Državna blagajna je bila prazna, proračunski primanjkljaj vse večji. Banke so prosile državo za pomoč, saj je grozilo, da bodo varčevalci ostali brez prihrankov, kar bi povzročilo splošno paniko in dvigovanje denarja z računov, kar bi povsem uničilo španski bančni sistem in gospodarstvo. Španskim bankam je morala pomagati EU s kar 41 milijardami evrov.

Toda po dosedanji sodni praksi bi to pomenilo pogojno zaporno kazen, ker pred tem še niso bili obsojeni. V Španiji namreč nekdo, ki pred tem še ni bil obsojen, kazni dveh let ali manj ne prestaja. Vrhovno sodišče pa je vendarle menilo, da si njihovo početje ne zasluži prizanesljivosti. Obenem je kritiziralo madridsko sodišče, ker je prisodilo obtoženim dve leti kazni z očitnim namenom, da v skladu z dosedanjo prakso obtoženi praktično ne bi v ničemer nosili posledic za svoja dejanja. Ne nazadnje, denarja, ki so si ga prigrabili, še vedno niso vrnili.

Devet milijard evrov pomoči za eno banko

Med bankami, ki so prosile za pomoč državo in EU, je bila tudi Novacaixagalicia, ki je naprej leta 2010 prejela 1,2 milijarde evrov državne pomoči. Trije omenjeni direktorji, ki so videli, da so jim štete ure, so si brezvestno sami prigrabili denar iz banke: povišali so si plače in si zagotovili predčasno upokojitev, ki jim je omogočila, da so si nekaj mesecev pozneje prisvojili odpravnine v višini 19 milijonov evrov. To je bila torej nagrada, ker so banko pred tem s svojimi poslovnimi odločitvami povsem uničili. Leta 2012 je država morala banko Novacaixagalicia podržaviti. Kar 9 milijard evrov državne in evropske pomoči je nato še dobila, medtem ko so množice vzklikale: »Rešite ljudi, ne pa banke!« Leta 2014 jo je država prodala za komaj milijardo evrov.

Opozicijske stranke so leta 2012 zahtevale preiskavo o tem, zakaj so banke, kot je Novacaixagalicia, zašle v tako velike težave. Vendar je tedanja vlada premierja Mariana Rajoya, ki je imela večino v parlamentu, to preprečila. Še dobro, da pri nas tako dobro napreduje preiskava glede bančne luknje.