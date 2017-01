V dolenjski prestolnici so le tri od 192 ulic ali sprehajališč poimenovane po ženskah, kar je še eden od dokazov o »nevidnosti« žensk v zgodovini. Novomeška občina in nevladne organizacije želijo zdaj ženskam, ki so pustile pečat v zgodovini mesta, simbolično povrniti vlogo, ki jim pritiče, jih identificirati in proslaviti.

Skupaj z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD), Društvom Estetika in Založbo Goga tako začenjajo s projektom Pozabljena polovica Novega mesta. »Osredotočili se bomo na identifikacijo žensk, ki so v obdobju od druge polovice 19. stoletja do prve polovice 20. stoletja kljub nenaklonjenosti tedanje družbe presegle zasebno okolje in uspešno delovale v javnosti, kjer so na različnih področjih sooblikovale lokalno skupnost, kot jo poznamo danes,« pojasnjujejo na Mestni občini Novo mesto.