Virtualna tržnica je v Sloveniji novost, uvedla pa jo je občina Ajdovščina. Lokalnim kmetom tokrat ni priskočila na pomoč s subvencijami, temveč je v svetu sodobne tehnologije zanje razvila orodje, s katerim si bodo lahko pomagali pri prodaji pridelkov. Virtualna tržnica Vipavske doline je nekakšen nadomestek zadruge oziroma posrednika med kupcem in ponudnikom. Na občini zato pričakujejo, da si bosta kupec in kmetovalec razdelila tudi maržo oziroma provizijo, ki jo po navadi v svoj žep spravijo posredniki. Razvoj virtualne tržnice je občino stal 16.000 evrov.

Na prvi pogled bi lahko inovativno rešitev primerjali s spletno trgovino, a na občini odgovarjajo, da to ni spletna trgovina, vsaj ne običajna, oziroma je ta trgovina obrnjena na glavo, saj glavno vlogo igra kupec. »Zasnovana je na načelu, da ponudbo spodbuja in poganja povpraševanje. Aplikacija je torej usmerjena k kupcu, ki s pomočjo oglasa povprašuje po lokalnih dobrinah; sadju, zelenjavi, v prihodnje tudi po izdelkih,« pojasnjujejo. Ker zadruge v Vipavski dolini ni, je bila ponudba doslej razpršena, kupec pa prepuščen samemu sebi. Ko bo zdaj na virtualni tržnici objavil oglas, da bi rad kupil deset kilogramov krompirja, bo aplikacija vsem tovrstnim ponudnikom posredovala povpraševanje. »Ponudniki bodo nato z oddajo svojih ponudb med seboj tekmovali, kupec pa bo med ponudbami izbiral. S pomočjo aplikacije in oddanih ponudb je kupcu omogočena nekakšna dražba naročenih dobrin,« pojasnijo na občini. Ko se bo kupec odločil za ponudnika, bo aplikacija samodejno obvestila tako izbranega kot tudi neizbrane ponudnike ter samodejno ustvarila elektronsko naročilnico.

V Ajdovščini pojasnjujejo, da je aplikacija namenjena predvsem lokalnim pridelovalcem sadja in zelenjave, pozneje pa bo mogoča tudi prodaja lokalnih izdelkov. Njene prednosti pa bodo olajšale delo predvsem kuhinjam javnih zavodov, ki dnevno naročajo večje količine lokalnih pridelkov, sadja in zelenjave. Prvi dan delovanja virtualne tržnice je tako recimo povpraševanje po zimskem radiču in čebuli že oddal ajdovski vrtec. Predvsem pri večjih kupcih, kot so javni zavodi, na občini upajo, da bodo svoje potrebe napovedali toliko vnaprej, da se bodo lahko pridelovalci nanje pripravili. Če bo naročilo pravočasno, bo izbrani kmet že spomladi vedel, koliko naj posadi, komu bo to prodal in po kakšni ceni.