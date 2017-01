V nenavadno godljo se je zapletel mejni policist A. J. (polno ime hranimo v uredništvu), ki se je moral po šestih letih dela od modre uniforme posloviti, ker se je ljubimki več let predstavljal z lažnim imenom, kasneje pa si od nje sposodil denar in poniknil. Znašel se je v predkazenskem postopku in ostal brez službe, ki jo na delovnem sodišču terja nazaj. Na prvi in drugi stopnji ni bil uspešen, vrhovni sodniki pa so primer vrnili v ponovno odločanje, saj so pod vprašaj postavili njegov goljufivi naklep.

V težave se je A. J. zapletel, ko je zašel v finančno stisko in si je decembra 2013 in februarja 2014 od ljubimke sposodil 1800 evrov. Tedaj je tudi podpisal potrdilo o prejemu denarja in se nanj podpisal z lažnim imenom (sodelavca). Ko bi denar moral vrniti, so se začeli izgovori, prav tako pa je bil le še redko dosegljiv na telefon. Ko ga ni bilo na dogovorjenem mestu, je njegovi ljubimki prekipelo in ga je začela iskati po Brežicah. Prej je bila namreč dvakrat pri njem doma, prav tako pa je imela v telefonu fotografije vinograda, ki ji jih je pošiljal.

Na tožilstvu dogovor o delu v splošno korist

Klobčič skrivnosti, v katerega se je zavilo policistovo dvojno življenje, se je tedaj začel odvijati, čeprav je konec leta 2014 A. J. le poplačal svoj dolg. Ko so na policiji izvedeli za kolegovo početje, so ga odpustili, sum goljufije pa tudi prepustili posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva, ki preiskuje policiste. Tam so nam pojasnili, da so primer končali s tako imenovanim odloženim pregonom. To pomeni, da so se z A. J. dogovorili, da ga ne bodo kazensko preganjali zaradi goljufije, če opravi delo v splošno korist. To je A. J. tudi storil in kazenski del zgodbe se je lani poleti končal brez obtožbe in sojenja.

Že prej se je nekdanji policist s pomočjo odvetnika obrnil tudi na delovno sodišče, kjer je terjal nazaj svojo staro službo. Na prvi in drugi stopnji ni bil uspešen, saj so bili na obeh sodiščih prepričani, da je njegov manever z lažnim podpisom potrdila o prejemu denarja in kasnejšim izmikanjem vračilu ustrezal definiciji goljufije. »S tem je policiji okrnil dobro ime in omajal zaupanje javnosti v poklic policista,« so denimo zapisali višji sodniki, ki niso imeli posluha za trditve policista, da je tedaj denar potreboval zaradi razpada zunajzakonske skupnosti in se mu pravzaprav niti ne bi bilo več treba skrivati. Prav tako A. J. meni, da je bila za ljubimko njegova prava identiteta nepomembna. Na sojenju je tudi zatrdil, da je denar vrnil takoj, ko ga je lahko (konec leta 2014). Z oškodovanko sta prijateljevala tudi, ko je bila zaslišana na sodišču, in povedala je, da ji je neprijetno, ker je intimni prijatelj ostal brez službe.