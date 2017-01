Pogosto se ekonomisti in drugi sklicujejo na skandinavski gospodarski model, ki naj bi premostil te razlike. Zlasti danski sistem »flexicurity«, ki zagotavlja fleksibilnost trga dela in hkrati socialno varnost delojemalcev, se je zgodovinsko izkazal za uspešnega, obenem pa je omogočil tudi majhno neenakost. Vodilni ekonomisti, kot je Philippe Aghion, so objavili odlične analize o tem, kako bi lahko ta model tudi drugod v svetu uravnotežil gospodarsko rast, socialno enakost in splošno zadovoljstvo državljanov.

Ti ekonomisti menijo, da so trg delovne sile s prožnostjo pri zaposlovanju in odpuščanju, nizki davki za podjetja in velike spodbude za inovacije združljivi z relativno enako porazdelitvijo dohodkov, visokimi proračunskimi socialnimi izdatki in socialno politiko, ki teži k socialni enakosti, na primer z brezplačnim šolstvom, vključno z univerzo.

Ta model že ves čas sproža razprave v Evropi, zdaj pa je pomemben tudi za ZDA, saj je nova administracija, ki jo vodi Donald Trump, obljubila, da bo pomagala poražencem globalizacije tako, da bo spodbujala inovacije in izboljšala gospodarsko rast. Toda v ZDA je precej težje politično zagovarjati velike javne izdatke za šolstvo, zdravstvo in pokojnine, ker to vedno izzove strah pred višanjem davkov.

Model gospodarske rasti, ki bi koristila vsem v družbi, se zdi v politiki nemogoča naloga. Moralo bi priti do velikega povečanja javnih izdatkov, posebno za šolstvo, za brezposelne, tudi za njihovo usposabljanje, in za zdravstvo.

Koristno si je ogledati podatke o pogosto omenjanih danskem in švedskem primeru. Ti dve državi imata na splošno zelo dobre gospodarske kazalnike. Čeprav rast BDP ni višja, kot je v ZDA, ima velika večina ljudi visok življenjski standard in raziskave javnega mnenja kažejo, da so Skandinavci (še posebej Danci) eni najbolj srečnih ljudi na svetu. Danska in Švedska imata tudi eno najvišjih stopenj vladnih izdatkov in davkov glede na BDP med članicami OECD.

Če predpostavimo, da bi ZDA sprejele dansko politiko brezplačnega šolanja vključno z univerzo, pri tem pa bi delež davkov v BDP ostal nespremenjen, bi ameriški proračunski primanjkljaj presegel 6 odstotkov BDP. Tako visok primanjkljaj so imele ZDA samo med drugo svetovno vojno in veliko krizo v letih 2008-2009, ko je vlada sprejela velikanski paket ukrepov, ki naj bi spodbudil okrevanje gospodarstva. Torej če bi ZDA uvedle brezplačno šolanje, bi samo to privedlo do največjega proračunskega primanjkljaja, ki je bil kdaj zabeležen v običajnih razmerah.

V tem kontekstu se zdi, da je to brez velikih makroekonomskih sprememb nemogoča naloga. Skandinavske države so manjše, zato lahko bolj učinkovito pobirajo proračunske prihodke in bolj učinkovito upravljajo javne storitve. A tudi če bi se ZDA približale tej učinkovitosti – kar bi bil težko izvedljiv podvig v tako veliki in raznoliki državi – bi socialna solidarnost še vedno zahtevala zelo visoke davke, kot je to na Danskem in Švedskem.

Druga pomembna sestavina skandinavskega modela je fleksibilnost trga dela. Vrednost indeksa OECD o »zakonodaji glede varnosti zaposlitve« za ZDA znaša 1,2 na lestvici od 0 do 5, pri čemer 0 pomeni popolno fleksibilnost. Medtem ko imata Francija in Nemčija indeks 2,8, Italija pa 2,9, dosegata Danska in Švedska 2,3 oziroma 2,5. To kaže, da je skandinavski trg delovne sile sicer med najbolj fleksibilnimi v kontinentalni Evropi, vendar pa je fleksibilnost ameriškega trga delovne sile še veliko večja – in zagotavlja manj varnosti – kot v Skandinaviji.

Takšen širši statični vidik kaže, da moramo biti previdni, ko apliciramo skandinavski model na tako veliko državo, kot so ZDA. Spet velja poudariti: da bi ugotovili, kakšen je dolgoročni vpliv nekega modela na življenjski standard državljanov, bi potrebovali bolj dinamično analizo dogajanja za obdobje najmanj desetih let. Šele takrat bi lahko ocenili, kako močno bi se investicije in inovacije lahko odzvale na spodbude, koliko več bi srednjeročno stalo izobraževanje ali kako bi demografske strukture vplivale na socialne politike.

Ekonomske analize ne morejo same razrešiti političnih razprav med desnico in levico. Vendar pa lahko pripomorejo k večji osredotočenosti razprave na določena vprašanja in teme. Ključno je, da so udeleženci na obeh straneh bolj jasni glede vrednot in ciljev, za katere so prepričani, da jim mora družba slediti, in da kvantificirajo (količinsko določijo) svoje predpostavke o tem, kako se bo dinamično dogajanje odzvalo na določene pobude. Samo tako bo demokracija lahko učinkovito izbrala med možnimi potmi.

Dobra ekonomska analiza lahko omogoči »konstruktivnim populistom«, da so prepričljivejši v soočenju s »postfaktičnimi nerealnimi populisti« – za katere se zdi, da so vse močnejši – z alternativno realistično debato, ki je transparentna in temelji na verodostojnih pričakovanjih gospodarske politike in njenih rezultatih. Z drugimi besedami, ekonomska analiza nam lahko pomaga pri sprejemanju pravih odločitev, ne more pa jih sprejeti namesto nas.

Kemal Derviş je nekdanji gospodarski minister Turčije in nekdanji vodja Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP), zdaj je podpredsednik Brookings Institution.© Project Syndicate