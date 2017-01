Glede na življenjski slog, »promet«, ki ga ustvarijo malčki in ljubljenčki, in vaš okus pa je vendarle mogoče izbrati takšno opremo, ki je kos tudi najhujšim »napadom« nanjo. Oglejmo si, kakšno je najboljše pohištvo za takšen kombinirani dom.

Še ena odlična možnost za družine z majhnimi otroki in ljubljenčki so vzorčasti materiali, ki skrijejo marsikatero nezgodo, ki se lahko pripeti vsak dan. Namen seveda ni skrivati madežev, temveč prikriti pogled nanje, dokler nam pohištva ne uspe očistiti (a naj ta naloga ne ostane za enkrat prihodnje leto!). Materiali v temnejših barvah ali velikih živahnih vzorcih so idealni za dom, v katerem nadebudni del družine na veliko stresa hrano, poliva tekočine ali se z umazanimi čeveljčki (tačkami) zavali na sedežno garnituro v dnevni sobi.

Igralnica za živahnejši del družine

Četudi ste zasnovali načrt, da boste otroke in kosmatince zadržali v enem delu hiše ali stanovanja, kjer si z igro lahko dajo duška, je to bolj kot ne le pobožna želja. Kljub vsemu pa lahko ustvarite bivalni prostor z otroškim pohištvom in posteljico za ljubljenčka, ki bo za najživahnejši del družine morda bolj privlačna možnost kot dnevna soba z »odraslim« pohištvom. Vanj postavite malčkom primerno mizico s stolčki za umetniško ustvarjanje, omarice in police za shranjevanje igrač in udobno sedežno blazino za počitek. Poskrbite tudi za ljubljenčka z opremo, namenjeno posebej živalcam: postavite mačje drevo ali praskalnik, dodajte zabojček z mačjimi ali pasjimi igračkami, tunel za skrivanje … Če bo malčkom in ljubljenčkom njihov prostor všeč, je manj verjetno, da boste s kavča brisali risbice s flomastrom in veliko količino živalskih dlak!

Vir: www.homedit.com