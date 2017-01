Les je brezčasen in če ga v interjerju uporabimo v velikem formatu – na tleh ali stenah -, nikakor ne moremo zgrešiti. Z elegantnimi vzorci, ki jih ustvarja v prostoru, poudarja pohištvo in hrani našo domišljijo.

Tekstura lesa za minimalistične prostore

Sodobni, večinoma minimalistično opremljeni bivalni prostori so videti neuravnoteženi brez teksture lesa. Kadar so tla betonska, je skoraj nujno, da stene zavzame leseni opaž: čudovita in drzna kombinacija, ki ne izkazuje nič drugega kot modnost. Tudi če so tla lesena, lahko osrednjo steno v prostoru poudarimo z lesom, ne da bi bil končni videz staromoden ali rustikalen. Ni nujno, da za leseni opaž sežemo globoko v žep; lahko je izdelan iz poceni recikliranih palet. Odlična možnost so tudi od masivnega lesa precej cenejše samolepilne plošče s tankim zgornjim slojem iz pravega lesa, za namestitev katerih nam ni treba vrtati v zid, videz pa je povsem enak, kot če bi steno obložili s pravimi lesenimi deskami.