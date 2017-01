Slovenca v Italiji »aretirala« tatu

Kitajci in njihova kolesa

Začudeni voznik je na Primorskem ob koncu dneva, ko se je že mračilo, mislil, da ima privide. Na avtocesti v okolici Kopra je na pasu, ki vodi proti Ljubljani, stal kolesar s svojim kolesom in se pripravljal na start. Voznik je poklical policiste, ki so čez nekaj minut prejeli še en klic, in sicer da po hitri cesti med Bertoki in Koprom neki kolesar zagrizeno poganja pedala. Policisti so na hitro cesto poslali patruljo, ki je s kolesa snela 53-letnega Kitajca. Koprski policisti niso imeli posluha za kulturne razlike in kitajsko navdušenje nad kolesi, zaradi katerih je v tamkajšnjih mestih smog vsaj za odtenek manj zadušljiv, temveč so 53-letnika pospremili z avtoceste in mu za spomin izročili položnico.

Nostalgična vožnja s tramvajem

Šestintridesetletni Avstrijec je tako zelo pogrešal svojo nekdanjo službo, da se je odločil, da ponovno postane voznik tramvaja. Vsaj za nekaj minut. Iz dunajskega mestnega prometa je bil odpuščen že pred leti, milo pa se mu je storilo, ko je na postaji v okrožju Liesing zagledal samevajoč tramvaj. Medtem ko je bil voznik na stranišču, je skočil za krmilo tramvaja in se odpeljal. Prevozil je dve postaji in s tramvaja kričal, da ne sme nihče vstopiti, saj gre za posebno vožnjo. Na poti do tretje postaje se je njegovo nostalgično popotovanje že končalo, saj so iz nadzornega centra tramvaju izklopili elektriko. O kraji jih je namreč obvestil voznik, ki se je vrnil s stranišča in presenečen spoznal, da mu je nekdo ukradel zaklenjen tramvaj. Šestintridesetletnik je po električnem mrku na dunajskih ulicah mrknil tudi sam, policisti pa so ga izsledili na podlagi opisa očividcev. Policistom je povedal, da tramvaja ni odpeljal zaradi maščevanja, temveč »preprosto ni razmišljal«.

Razjezili so ga časopisi

Knjižnico na Novogoriškem je ta teden obiskal nenavaden knjižni molj, ki ga ni bilo treba opominjati le na to, da je v knjižnici bolj kot ne dovoljeno le šepetati, temveč so imele knjižničarke z njim še precej več dela. Štiridesetletni moški je nadlegoval obiskovalce in se znesel nad sekcijo s časopisi. Pri tem je bil tako glasen in nasilen, da so morale knjižničarke na pomoč poklicati policiste. Z novogoriške policije so sporočili, da so mu napisali položnico zaradi kršenja javnega reda in miru, niso pa pojasnili, ali je 40-letnika zmotil kakšen naslov v časopisu ali pa zgolj dejstvo, da med tisoči knjig ni mogel najti nobene v svojem maternem jeziku. Razgrajač je bil namreč bolgarski državljan. Kakor koli že, v uredništvu upamo in si želimo, da vas vsebina časopisa, ki ga ravno držite v roki, ne bo tako razjezila, da bi ga raztrgali ali da bi se – bog ne daj – zaradi nje celo nad kom znesli.

Pripravil Peter Lovšin