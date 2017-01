Zimske počitnice bodo letos prvi začeli (20. februarja) šolarji iz krajev vzhodno in južno od Ljubljane, »bogati« zahod, ki smučarskim središčem prispeva več gostov in zaslužka, bo šel na počitnice 27. februarja. Cene dnevnih smučarskih vozovnic so najvišje v Kranjski Gori (32,50 evra), med večjimi smučišči pa najnižje v Gorsko turističnem centru (GTC) Kope, ki ga je slaba banka pred poldrugim letom poslala v stečaj.

Smučarski centri dobro zasedeni Smučanje na Kopah je zelo poceni. Prek spletne strani 1nadan.si so dnevne smučarske vozovnice, ki za odrasle na smučišču stanejo 28 evrov, ob ponedeljkih in torkih na voljo za vsega 11,90 evra, v ceno je všteta celo malica. Kdaj bomo lahko v Cerknem smučali za deset evrov in za ta denar zaužili še malico, vprašamo vodjo prodaje in trženja Uroša Žajdelo. »Nikoli, mi verjamemo v svoje smučišče, ki je z vidika infrastrukture najboljše v Sloveniji. Vozovnice po deset evrov bi pomenile razvrednotenje dela in truda vseh naših zaposlenih. Smučišče s takšno ceno vozovnic ne more preživeti. Pri tako nizkih cenah je gneča na smučišču velika, ni pravega nadzora, zato je lahko vprašljiva tudi varnost,« poudarja Žajdela in se pohvali, da imajo hotel v Cerknem za bližajoče se zimske počitnice zaseden že več kot 80-odstotno. Da gredo slovenske zimske počitnice dobro v prodajo, poudarjajo tudi v Kranjski Gori. Direktor tamkajšnje turistične organizacije Blaž Veber nam je povedal, da imajo tako hoteli kot tudi zasebniki za počitniški čas rezerviranih že več kot 90 odstotkov prenočitvenih zmogljivosti. »Enotedenskih počitnic je vsako leto manj, zato ponujamo različne kombinacije – tridnevne, štiridnevne… Razlika je tudi v tem, kdo ima počitnice. Ko jih imajo Ljubljana in območja zahodno od nje, imamo veliko več obiska kot v terminu vzhoda,« opaža Veber in upa, da v Kranjski Gori nikoli ne bodo prodajali smučarskih vozovnic z malico po enajst evrov. »V tem primeru lahko zapremo ’štacuno’, kajti če hoče naše smučišče poslovati s pozitivno ničlo, moramo na leto z njim zaslužiti okoli štiri milijone evrov.«

V akcijah hrana, v akcijah tudi počitnice Razprodaji smučarskih vozovnic se čudijo tudi na Mariborskem Pohorju, pod streho katerega so bile včasih tudi Kope, dokler nista bankrotirala oba smučarska centra. Trenutni upravljalec žičniških naprav nad Mariborom je podjetje Marprom. Dominik Dukarić, vodja marketinga, je glede tega odločen: »Kuponko ne pride v poštev. Vozovnica za enajst evrov, v tem ni matematike, saj že poštena malica stane štiri evre. Morda je to nelojalna konkurenca drugim, toda mi zaradi tega nismo prizadeti. Letos smo z obiskom zelo zadovoljni.« Anita Ačko iz prodajne službe Term Maribor dodaja, da so hotele na Mariborskem Pohorju in tiste pod njim za čas zimskih počitnic že napolnili skoraj 80-odstotno. Do razprodaje smučarskih vozovnic prek spletnih kuponov je kritičen tudi Ernest Kovač, direktor Združenja slovenskih žičničarjev. »Najemnik Kop se je odločil za takšno cenovno politiko, ker jim ni treba vlagati in razvijati žičnic, saj niso njihove. Toda ceno zbijajo vsem drugim. Temu se reče damping, ki je za vse nas na dolgi rok samomor,« je prepričan Kovač, ki je tudi direktor Smučarskega centra Golte. V tamkajšnjem hotelu je v času šolskih počitnic za zamudnike še na voljo nekaj postelj. Kovač opaža, da smučarji, ki bivajo pri njih, zadnja leta prihajajo za krajši čas. Skoraj polovica si jih rezervacijo uredi prek spleta. »Različne ponudbe primerjajo med seboj, zato se odločijo tik pred zdajci. Tako kot ljudje v akcijah kupujejo hrano, si tudi počitnice rezervirajo v akcijah. To počnejo tudi ljudje, ki imajo denar,« ugotavlja Ernest Kovač.

Kope: Nismo nelojalna konkurenca drugim smučiščem Za mnenje, kako lahko smučišče preživi z dnevno ceno vozovnice po slabih 12 evrov, smo vprašali tudi upravitelja Kop (podjetji Vabo in Robeta). Ines Bule pravi: »Poslovni partner 1nadan.si je pred sezono zakupil več tisoč smučarskih vozovnic, ki jih vso zimo prodaja kupcem po svojem kanalu. Menimo, da omejeno število vozovnic, ki jih je zakupil naš poslovni partner in jih prodaja po nižji ceni, ni nelojalna konkurenca drugim smučiščem.« Dodajmo, da so prek kuponov na voljo poceni vozovnice za Kope v več kategorijah. Sprva je bilo poceni tudi vikend smučanje, saj je bilo treba v prvotni spletni ponudbi za kuponček, ki ga je mogoče na Kopah zamenjati za sobotno ali nedeljsko smučarsko vozovnico z malico, odšteti 22,90 evra. Toda danes je pri tej ponudbi pripis »razprodano«, ker naj bi smučanja in malice željni rezervirali več kot 10.000 teh kuponov. Sicer pa imajo na Kopah za zimske počitnice rezerviranih približno 90 odstotkov zmogljivosti, med tednom predvsem za družine, ob koncu tedna pa tudi za zabave željne obiskovalce.

Počitnice si rezervirajo le dve uri pred odhodom Med zimskimi počitnicami pričakujejo tradicionalno dobro, vsaj 70-odstotno zasedenost tudi v termah. Iztok Altbauer, direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, pravi, da je to, kolikšen bo v resnici obisk, težko napovedati. »Nekateri si počitnice rezervirajo dva meseca pred odhodom, mnogi le dve uri prej. Redke slovenske družine v zdraviliščih preživijo ves teden, saj je to zanje finančno velik zalogaj, večina se jih odloča za dvo-, tri- ali štiridnevne programe,« nam je pojasnil Altbauer. Tina Tinta Kovačič, v zreškem Uniturju pristojna za marketing, je z rezervacijo zimskih počitnic na Rogli in v zreških termah zadovoljna. »Za zdaj kaže, da bo na Rogli zasedenost okoli 95-odstotna, nekaj manjša pa v termah,« nam je pojasnila.