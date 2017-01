Ko je včeraj zgodaj popoldne prišlo uradno potrdilo, da je avstrijski kancler Christian Kern odpovedal tridnevni obisk v Izraelu in Palestini, je postalo jasno, da se vladnim socialnim demokratom in konservativcem do izteka prvotno določenega roka ne bo posrečilo sporazumeti o »akcijskem načrtu« dela vlade do rednega konca mandata jeseni leta 2018. Maratonska seansa v noči s četrtka na petek in nadaljevanje pogajanj včeraj nista prinesla »kljukice« pod nobeno izmed tem. Niti pod varnostno ne, pri kateri so bila stališča videti ves čas – z izjemo prepolovitve predvidene »kvote« beguncev na 17.500 letos – še najbolj blizu.

Minimalno plačo preložili na socialne partnerje

Še dlje od uspeha kot pogajalska podskupina za varnost so bile včeraj popoldne podskupine za izobraževanje in znanost, okolje in energijo ter gospodarstvo in trg dela. Po prepričanju konservativcev skoraj vsi predlogi socialnih demokratov oziroma kanclerja Kerna iz načrta A zahtevajo denar, na prihodkovni strani pa niso prepričljivi. Da bi pogajanja olajšali, so pogajalci nekatere najbolj »polemične« točke, denimo minimalno plačo 1500 evrov, že »preložili« na socialne partnerje, torej sindikate in delodajalska združenja, ki naj bi do sredine leta vladi predlagali rešitve, a je na seznamu še vedno nekaj zelo kočljivih točk. Med njimi so večja delovnopravna zaščita zaposlenih, starejših od 55 let, ukinitev »hladne progresije« pri dohodnini (torej zamrznjenih osnov ne glede na inflacijo oziroma rast plač), financiranja »inovacijske premije« in podobno.

O tem, ali sta vladni stranki včeraj sploh dosegli kakšen napredek, uradno ni bilo mogoče izvedeti ničesar, uradno je z obeh strani slišati le, da se pogajanja nadaljujejo, da je ton stvaren, da so bili doseženi določeni posamični dogovori in da »nič ni gotovo, dokler ni gotovo vse«. Kanclerjeva potrditev odpovedi obiska, še preden se je o tem po telefonu pogovoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, pa daje slutiti, da si koalicijski stranki za zaprtimi vrati ne ostajata medsebojno ničesar dolžni, pri čemer Kern in socialni demokrati predčasne volitve očitno uporabljajo kot pogajalski vzvod, čeprav si jih uradno ne želijo.