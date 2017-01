Sredi rokometne evforije, ki je zajela Francijo ob uvrstitvi reprezentance v finale svetovnega prvenstva, bo jutri zvečer ob morebitnem rokometnem slavju ali žalovanju zanimanje športne javnosti ukradel nogometni prvenstveni derbi. Na njem se bosta pomerila Paris Saint Germain (PSG) in Monaco, kluba, ki sta s finančnega vidika v zadnjih letih z velikimi vložki rušila pred tem dolga leta ustaljene smernice francoskega klubskega nogometa. Predvsem to velja za PSG, tudi zato, ker še kar neuspešno lovi odmevnejši dosežek na evropski sceni, ki je glavni cilj bogatih lastnikov.

Odkar je Parižane poleti 2011 namreč prevzel investicijski sklad iz Katarja, so, z izjemo prvega leta, vselej, se pravi že štirikrat zapored, osvojili francoski naslov, medtem ko so v ligi prvakov prav tako že štirikrat zapored obstali v četrtfinalu. V ta namen so pred to sezono za trenerja pripeljali Unaija Emeryja, specialista za evropska tekmovanja, ki je s Sevillo v zadnjih treh sezonah trikrat zapored osvojil evropsko ligo. Pri tem so glede na izkušnje v zadnjih sezonah bržčas mislili, da je domače prvenstvo že vnaprej »njihovo«, a se je pokazalo, da bo v tej sezoni vse skupaj težje. Trenutno je PSG tako na tretjem mestu, s točko zaostanka za prvim presenečenjem Nico in tremi za vodilnim Monacom, še enim klubom, ki je po spremembi lastništva (večino ima v lasti Rus Dmitrij Ribolovljev) za igralce zapravljal bajne vsote. A se je za tem, ko je v sezoni 2013/14, pred katero je zapravil kar 160 milijonov evrov, kar je bila (in je še danes) najvišja vsota, ki jo je klub iz francoskega prvenstva kadar koli v enem samem prestopnem roku odštel za okrepitve, v zadnjem času vseeno umiril in primat največjega zapravljivca prepustil Parižanom. Pri čemer ni zanemarljivo, da je Monaco ob tem igralce tudi dobro prodajal, medtem ko je PSG drage večinoma le kupoval.

Drugače povedano to pomeni, da je dve leti po omenjenem rekordnem zapravljanju Monaco s prodajo igralcev v sezoni 2015/16 tudi na tem področju postavil rekord za posamično sezono, saj je zaslužil kar 167 milijonov evrov, skupno pa je v petih letih z novim večinskim lastnikom za nakup igralcev zapravil 363 milijonov in jih hkrati s prodajo dobil 277. PSG je medtem na drugi strani v slabih šestih letih za igralske okrepitve zapravil kar 704 milijone, s prodajo pa jih dobil le 125. Kakor koli, jutri te številke ne bodo toliko pomembne kot tiste druge, ki označujejo razliko v točkah na prvenstveni lestvici. Z zmago bi se PSG z Monacom namreč izenačil, od remija bi bržčas največ imela Nica, poraz pa bi Parižane že bolj oddaljil od petega zaporednega naslova in klub iz kneževine temu približal prvič po 17 letih.

Kar se manjkajočih igralcev tiče, pri gostiteljih ne bo poškodovanih Javierja Pastoreja in Grzegorza Krychowiaka ter zaradi reprezentance odsotnega Sergea Aurierja, medtem ko bosta pri Monacu zaradi istega razloga kot slednji manjkala Nabil Dirar in Adama Traore. Oba kluba na derbi prihajata s popotnico treh zaporednih prvenstvenih zmag, na prvi tekmi v sezoni je s 3:1 zmagal Monaco, ki je tudi v skupnem seštevku na 81 medsebojnih ligaških tekmah močno spredaj – ima 41 zmag, 24 remijev in 16 porazov.