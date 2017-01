V univerzitetni študij naj bi se v prihodnje lahko vpisovali le tisti, ki so zanj primerni in sposobni. Splošna, nemara tudi poklicna matura naj bi ostala vstopnica za univerzo, ne bo pa več edino merilo. Kot so včeraj povedali rektorji novogoriške, ljubljanske, primorske in mariborske univerze, razmišljajo o tem, da bi po vzoru tujih univerz kandidate za vpis na univerzo izbirali še po dodatnih merilih, na primer na izpitu, ki bi pokazal njihovo razgledanost in zmožnost kritičnega razmišljanja.

Jemljejo vse, ker so financirani po glavi

Kot je povedal predsednik rektorske konference, rektor UP Dragan Marušič, so na konferenci gostili direktorja Državnega izpitnega centra Darka Zupanca in predsednika državne maturitetne komisije Blaža Zmazka, ki sta rektorjem pojasnjevala, kako škodljiva je za kakovost praksa iz zadnjih let, ko se vse več dijakov na univerzo, tudi na najzahtevnejše smeri, vpisuje s poklicno maturo in dodatnim maturitetnim predmetom, ne pa s splošno maturo, ki bi morala biti poglavitni kriterij za vpis. To stališče so po Marušičevih besedah sprejeli, a ozirajo se tudi po tujih zgledih, recimo anglo-saških, kjer kandidate za vpis izbirajo tudi s pomočjo motivacijskih pisem ali intervjujev. »Radi bi namreč dobili kandidate, ki znajo kritično razmišljati, sedanja matura po mojem mnenju te zmožnosti dijakov ne odraža dovolj,« je dejal Marušič.

Zdaj se na slovenske univerze vpiše 48 odstotkov srednješolske populacije, s čimer se uvrščamo na drugo mesto v Evropi, takoj za Dansko, so povedali rektorji. Samokritično so priznali, da jemljejo vse, ker so financirani glede na število študentov. Če bi se zakon ustrezno spremenil – na ministrstvu za izobraževanje pravijo, da bi se lahko – in univerze ne bodo več finančno odvisne od števila študentov, bodo lahko uvedle strožja vpisna merila. »V tem primeru bomo lahko zagotovili, da bo vsak vpisani študent tudi diplomiral, zanj bomo odgovorni,« je dejal rektor UL Ivan Svetlik, ki je poudaril, da so temo o izbiri kandidatov za zdaj le odprli, nikakor pa še dorekli. »Zagotovo pa lahko trdimo, da je želja po veliki odprtosti in demokratičnosti univerze pripeljala v položaj, ko se v najzahtevnejše programe vpisujejo dijaki iz »tretje tretjine« populacije glede na svoje zmožnosti. To resno načenja kakovost univerze, saj sistem ni prilagojen nadpovprečnim, temveč povprečnim kandidatom.« Mariborski rektor Igor Tičar je povedal, da v Mariboru za 17.500 mest kandidira skoraj toliko kandidatov, kar razkriva anomalijo sistema. »Tako ne gre več naprej,« je poudaril, rektor novogoriške univerze Danilo Zavrtanik pa je k temu dodal, da bi se morali zavedati, da »vpis na univerzo ni pravica, temveč priložnost za tiste, ki so zanjo sposobni in so pripravljeni v ta namen izkoristiti vse svoje potenciale«.