Zaradi posledic kajenja v Sloveniji vsak dan umre deset ljudi oziroma 3600 ljudi na leto, je ob predstavitvi predloga zakona o omejevanju uporabe tobačnih in s tem povezanih izdelkov poudarila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Kajenje in drugi načini uporabe tobaka so po njenih besedah eden ključnih javnozdravstvenih problemov, podatki o stroških zdravljenja in stroških bolniške odsotnosti pa bi morali tudi najbolj skeptične prepričati, da je treba nemudoma ukrepati. »Samo zaradi posledic kajenja vsako leto izgubimo 1,8 milijarde evrov. Država pa s prilivi od tobačnih trošarin in davkov zbere 500 milijonov evrov, kar je trikrat premalo,« je pojasnil Jan Peloza, soustanovitelj mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Predlog zakona po besedah ministrice prinaša dokazano učinkovite ukrepe. Med drugim prepoveduje oglaševanje in razstavljanje tobačnih izdelkov, ureja uporabo elektronskih cigaret in uvaja enotno embalažo. Prav enotna embalaža pa je dokazano najučinkovitejši ukrep, ki mlade odvrača od tega, da bi začeli kaditi, je poudarila Kolar-Celarčeva. Zaščito te najranljivejše skupine kot enega ključnih ukrepov poudarja tudi strokovni direktor Onkološkega inštituta Viljem Kovač. »Embalaža tobačnih izdelkov je najbolj privlačna prav za mladostnike. V Avstraliji, kjer so enotno embalažo uzakonili prvi, so dokazali, da je ta ukrep vplival zlasti na prodajo tobačnih izdelkov mladostnikom,« je pojasnil. Zaščita te populacije je, kot pravi Kovač, posebej pomembna tudi zato, ker večina tistih, ki postanejo dolgoletni kadilci, po tobačnih izdelkih poseže že v mladih letih.

SD: Z uvedbo enotne embalaže tvegamo tožbe Uvedbi enotne embalaže na tak način, kot predvideva predlagani zakon, v stranki SD nasprotujejo in svarijo pred tožbami multinacionalk. »Ne nasprotujemo uvedbi enotne embalaže, vendar opozarjamo na morebitne škodljive posledice rokohitrskega predloga uvedbe enotne embalaže v sedanjem predlogu zakona, ki presega okvire evropske direktive,« so pojasnili v stranki. Poudarjajo, da ima sedanji predlog, tudi po mnenju zakonodajnopravne službe državnega zbora, v členih, ki urejajo uvedbo enotne embalaže, veliko nejasnosti. Ti členi so zato po njihovih besedah »polje velikih tveganj za tožbe in odškodninske zahtevke v zvezi z vprašanji lastninske pravice«. Na ministrstvu za zdravje so bili po besedah ministrice neprijetno presenečeni, ker sta stranka SD in poslanec NSi vložila amandmaje, s katerimi želijo uvedbo enotne embalaže odložiti. »Sprašujem se, ali deset življenj na dan ni dovolj nujen razlog za sprejetje tega učinkovitega ukrepa v Sloveniji vsaj od leta 2020 naprej, kot predvideva predlog zakona,« je poudarila Kolar-Celarčeva in napovedala, da bo naredila vse, da se predlog zakona sprejme v celoti. »Zelo nas žalosti, da je celo koalicijska stranka SD podlegla pritiskom lobijev,« je ob tem dejal Jan Peloza. Argumenti SD so po njegovih besedah enaki argumentom tobačne industrije, ki pa so jih v tujini doslej že večkrat ovrgli.

Prepoved kajenja v avtomobilih izključena V ministrstvu za zdravje so si prizadevali tudi za uvedbo tobačnega centa, ki je iz predloga zakona naposled izpadel. Kot je dejala Kolar-Celarčeva, pa so jih v finančnem ministrstvu podprli pri postopnem dvigovanju cen tobačnih izdelkov in zagotovitvi znatnih dodatnih sredstev za preventivne programe, ki jih bodo dobili že letos. Dodala je še, da jim je žal tudi, da jim ni uspelo zagotoviti podpore za prepoved kajenja v avtomobilih.