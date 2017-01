Po izredno izenačeni finalni seriji tekme smučarjev skakalcev v Zakopanah se je karavana svetovnega pokala preselila v Willingen v Nemčijo. Pred tekmovalci je preizkus na večji napravi, kar bi lahko premešalo razmerja sil med najboljšimi. Konkurenca že snuje, kako z vrha sklatiti serijskega zmagovalca zadnjih štirih tekem Kamila Stocha, ki vztrajno nabira točke v boju za veliki kristalni globus. Današnja ekipa tekma (16.05) in jutrišnja posamična (15.05) bosta zadnji preizkušnji pred prvimi poleti v tej zimi, ki bodo čez teden dni v Oberstdorfu.

Selektor slovenske reprezentance Goran Janus je pred odhodom v Willingen premešal postavo in v moštvo vrnil Anžeta Semeniča in Anžeta Laniška, virozo iz Zakopan pa je prebolel Jurij Tepeš. Odgovore o svoji formi nestrpno pričakuje tudi lanski zmagovalec Willingena Peter Prevc, ki je v Zakopanah po krajšem premoru slabo skočil le enkrat, a ga je prav ta skok stal vidnejše uvrstitve na posamični tekmi. Pričakovati je, da se bo slovenska vrsta že na današnji ekipni tekmi potegovala za stopničke, potem ko sta jo prejšnji konec tedna premagali le Nemčija in Poljska. Selektor Janus je določil, da bodo slovenske barve zastopali vsi trije bratje Prevc in Tepeš.

Janus je z zadovoljstvom pospremil že včerajšnje kvalifikacije, saj se je na nedeljsko tekmo uvrstilo vseh sedem slovenskih tekmovalcev. Domen Prevc je imel nastop zagotovljen neposredno in je po sproščenem skoku brez telemarka pristal pri 135 metrih. Pred skokom Andreasa Wellingerja je kazalo celo na trojno slovensko zmago v kvalifikacijah, a je domačin pokvaril načrte Petru Prevcu (140 metrov), Cenetu Prevcu (139) in Juriju Tepešu (135). Slovenska trojica je z včerajšnjimi skoki napovedala kandidaturo za najvišja mesta v Willingenu, na kar upa tudi Janus. »Lepo je bilo spremljati fante v kvalifikacijah, a moramo se zavedati, da vsak dan prinese nove izzive,« je komentiral Goran Janus. Jernej Damjan je v kvalifikacijah skočil 126,5 metra, Anže Semenič 116,5, Anže Lanišek pa 110 metrov.